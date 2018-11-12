Американский защитник Джонатон Блум продолжит карьеру в минском "Динамо", сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

29-летний защитник выступал на Зимних Олимпийских играх-2018 за сборную США, а минувший сезон провел в составе "Сочи".

Блум сыграл в КХЛ 158 матчей и набрал 79 (12+67). В НХЛ Блум выступал за "Нэшвилл" и "Миннесоту", где провел в общей сложности 122 матча и набрал 26 (7+19) баллов.

Кроме того, стало известно, что состав "Динамо-Минск", который несколько дней назад возглавил Андрей Сидоренко, пополнит форвард "Динамо" (Молодечно) Артур Гаврус.