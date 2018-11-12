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Память об Игоре Лученке навсегда сохранится в сердце каждого белоруса – Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР Игоря Лученка, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Примите мои соболезнования в связи со смертью выдающегося композитора современности, народного артиста СССР Игоря Михайловича Лученка. Из жизни ушел человек огромного таланта, чьим творчеством по праву гордится Беларусь", - отметил президент.
"Музыкальные произведения Игоря Михайловича, представляющие собой лучшие образцы высокого искусства, заслужили искреннюю любовь и покорили публику разных поколений из многих стран. Написанные им песни стали золотыми шлягерами на все времена, эталоном профессионального мастерства, неотъемлемой частью сокровищницы национальной культуры", - говорится в соболезновании.
Как подчеркнул президент, светлая память об Игоре Лученке навсегда сохранится в сердце каждого белоруса.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР Игоря Лученка, сообщили в пресс-службе главы...
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