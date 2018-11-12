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Лукашенко: Посол Беларуси в России должен обладать особыми полномочиями

13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Семашко новым послом республики в России, сообщает «МИР 24».

Последние 15 лет он был «главным переговорщиком» с Москвой по ценам на нефть и газ.

«Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие. Я ему (Семашко) уже говорил, что он должен обладать чрезвычайными полномочиями, у него должен быть прямой доступ к президенту в любое время по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией. Он начнет работать и внесет конкретные предложения, что нужно для того, чтобы в полном объеме осуществлять полномочия», – сказал Лукашенко.

В Москве Семашко также будет представлять интересы Беларуси на интеграционных площадках – СНГ, Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС.

В прошлом году Москва и Минск наторговали на 30 миллиардов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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На этот пост был назначен Владимир Семашко. Последние 15 лет он был «главным переговорщиком» с Москвой по ценам на нефть и газ.
 
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