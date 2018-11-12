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Выбираем удлинитель для дома

13.11.2018 20:51 — Разное | Tut.by  
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Каждый человек иногда сталкивается с проблемой, когда не хватает стандартной длины шнура для подключения электрического прибора. Это может быть связано с нехваткой в помещении розеток или расположением в отдаленных от объекта местах. Если вы планируете ремонт, то, заказав электромонтажные работы в Минске, вы исправите эту оплошность. А если ремонт не планируется, то без «помощника» никак не обойтись. Как выбрать удлинитель, чтобы без проблем воткнуть его в розетку, и прибор заработал?

Основные критерии выбора удлинителя


Перед тем как купить удлинитель, следует определить, для чего он необходим. При этом надо установить, какие приборы и в каком количестве будут подключаться, измерить расстояние от устройства до розетки.

Существует еще ряд аспектов, по которым характеризуется изделие. Это контакт заземления, возможность защиты от перенапряжения, защита от высокочастотных помех и импульсов, наличие защитных шторок, кнопок или USB-разъемов. Следует обратить внимание на способ крепления к поверхности, дизайн и цветовое решение изделия.

Определяем нагрузку от приборов


Каждый удлинитель рассчитан на определенную мощность, которую он может выдержать. Обычно производятся приборы на 3500 Вт, 1300 Вт, 2200 Вт. Это указано на задней стенке или этикетке.

Приборы с большей мощностью служат для подключения крупной техники. Электроника подключается через сетевые фильтры в 2200 Вт. Маломощным и осветительным приборам достаточно 1300 Вт.

Выбрать удлинитель по подходящим параметрам – это полдела. Необходимо еще правильно его эксплуатировать. Это значит – не превышать суммарную мощность устройства и обеспечивать нормальную вентиляцию (не закрывать корпус). Не нужно использовать удлинитель на пределе возможностей все время - в таком режиме он долго не проработает.

Защитные функции


Чтобы подключить к сети бытовую электронику - компьютеры, телевизоры и т.д. - используют сетевые фильтры, которые способны блокировать высокочастотные и импульсные помехи, которые могут возникнуть при подключении потребителей повышенной мощности к сети или при ударе молнии. Различные степени защиты, встроенные в удлинители, предотвращают поломку или «зависание» электроники, а сами приборы классифицируются в зависимости от «начинки».

Все сетевые фильтры и некоторые модели удлинителей предлагаются со встроенной функцией защиты от перегрузок. Она позволяет вовремя отключить максимально нагруженный прибор, чтобы не случилось короткое замыкание, перегрев шнура, электропроводки, выбивания пробок.

Еще важным условием безопасности является наличие заземляющего контакта на удлинителе. Это требование обязательно при подключении работающей продолжительное время мощной бытовой техники. Заземление поможет не допустить поражения током при неисправном устройстве, а также снизить степень воздействия помех на работающую технику. Но удлинитель не выполнит функции заземления в розетке или функции.

Дополнительные опции моделей


Во избежание возможного контакта с элементами, проводящими ток, рекомендуется выбрать удлинитель, оснащенный закрывающимися шторками. Особенно актуальны такие приборы в домах, где есть детвора.

Большинство моделей снабжены кнопками для выключения-включения. Благодаря этой функции нет необходимости выдергивать вилку из розетки каждый раз по завершению работы.

Для удобства надежного крепления удлинителя к плоскости предусмотрены отверстия на задней стенке корпуса. USB-разъемы позволяют заряжать мобильные устройства без адаптеров. Разнообразие форм и расцветок дают возможность сделать удлиняющий шнур элементом дизайна.

На упаковке обычно указывают маркировку и сертификационные знаки. О качестве изделия свидетельствует описание его основных возможностей: технических и потребительских. Наличие сертификационных и гарантийных документов указывает, что у вас есть возможность выбрать удлинитель безопасный и качественный.

Кабель удлинителя


Подключается удлинитель оплетенным кабелем из 5 изолированных между собой медных многожильных проводов. Кабель в резиновой оплетке отличается большей стойкостью при работе в отрицательной температуре.

Если необходимо подключить мощные потребители снаружи, следует выбрать удлинитель с соответствующей электрозащищенностью. Необходимо также соблюдать требования пожарной безопасности.

Чтобы выбрать удлинитель, необходимо учитывать предельно допустимые параметры розетки. Помогут в подборе удлинителя менеджеры строительных магазинов из каталога TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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