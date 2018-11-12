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Владимир Япринцев: «Однажды перед футболистами «Динамо» сделал сальто»

13.11.2018 20:40 — Разное | Партизан  
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Таким образом Япринцев объяснил, что, «если захотеть, можно стать космонавтом или Марадоной».



Бизнесмен и экс-председатель федерации самбо в интервью TUT.BY рассказал о том, как в свое время перед футболистами сделал сальто в 50 лет.

– Шестаков, которого вы упоминали выше, в соавторстве с профессором Алексеем Левицким и Путиным написали книгу «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». Читали?

– Я прочел практически все книги про самбо и дзюдо. Владимир Владимирович чуть старше меня, но в целом это книга о детях послевоенного времени. У нашего поколения были примерно одни идеалы. Если сейчас молодые люди выявляют сильнейшего в компьютерных играх, то есть без контакта, то мы росли в залах.

Горжусь, что лично слышал от нашего президента Александра Григорьевича такие слова: «Первым видом спорта, которым я занимался, было самбо. Почувствовал, что это нелегкий вид».

– Лукашенко говорит, что по профессии он футболист!

– Да, всю жизнь он мечтал играть в футбол, но до футбола в его жизни было самбо. Футбол – такой вид спорта, что в него всем хочется поиграть. Он на самом деле массовый вид, спорт номер один на планете. Некоторое время назад я много времени уделял футбольному минскому «Динамо». Знаю одно: любое дело, которым ты занимаешься, надо любить. Тогда все получится.

– Главный тренер сборной Беларуси по самбо Вячеслав Кот рассказывал, как однажды вы, выговаривая претензии футболистам «Динамо», сделали сальто назад. Сколько вам было?


– Наверное, 50 лет. Я и сейчас сделаю сальто! И то были не претензии, а слова о том, что мужчина, который хочет чего-то добиться…

– Но все-таки сальто в тот раз – импульсивное решение?

– Да, у нас шел разговор на базе в Стайках. Нужно было что-то сделать. Знаю, как быстро привести организм в максимальное боевое состояние в любой сфере жизни. И вот тогда прыгнул. Кажется, немного недокрутился. Своим действием хотел объяснить ребятам, что, если захотеть, можно стать космонавтом или Марадоной. Просто нужно больше тренироваться, а не в приставки играть. Кто тратит жизнь на приставки, Юра? Объясни мне! Жизнь ведь маленькая. Им, футболистам, нужно читать методическую литературу, а не копаться в интернете. Всегда победит и будет умнее тот человек, который читает книги, а не интернет! Вот взять Стаса Драгуна – сложившийся мужчина. Или Саня Глеб. Если вопрос касается футбола, то как с ним можно не посоветоваться? То же можно сказать и про Юрия Иосифовича Пунтуса, который вместе с покойным Анатолием Анатольевичем Капским сделал БАТЭ, – сказал Япринцев.


 
 
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Таким образом Япринцев объяснил, что, «если захотеть, можно стать космонавтом или Марадоной».
 
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