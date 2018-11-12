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Ooрs! Личные данные пользователей Facebook снова оказались в открытом виде

13.11.2018 20:30 — Разное | Партизан  
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Администраторы любого сайта могли зайти на страницу посетителя их ресурса и без труда собрать данные о нём и его друзьях.

В "Фейсбуке" обнаружен баг, из-за которого любой веб-сайт может получить доступ к некоторым личным данным пользователя соцсети, таким как лайки или интересы. Об этом сообщает TechCrunch.

Издание отметило, что ошибка уже устранена. По словам исследователя Imperva Рона Масаса, администраторы любого сайта могли зайти на страницу посетителя их ресурса и без труда собрать данные о нём и его друзьях.

Масас отметил, что это не единственный случай. Такая уязвимость данных может появляться и у других ресурсов, не только у "Фейсбука". По его словам, это ещё один метод сбора конфиденциальной информации рекламодателями.


Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе "Фейсбука". Помехи коснулись 12 ноября жителей США и Латинской Америки, пишет life.ru

 
 
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Администраторы любого сайта могли зайти на страницу посетителя их ресурса и без труда собрать данные о нём и его друзьях.
 
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