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Фотофакт: и у картошки есть сердце. Брестчанин запросто нашел его в мешке
Картошку в форме сердца нашел брестский журналист Алесь Левчук. Фотографией чудо-клубня он поделился на своей странице в
Как пояснил TUT.BY автор фотографии, картофельное сердце он случайно нашел в мешке картошки, который купил на сельскохозяйственной ярмарке.
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Картошку в форме сердца нашел брестский журналист Алесь Левчук. Фотографией чудо-клубня он поделился на своей странице в Facebook.
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