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Независимые профсоюзы готовят жалобу в МОТ

13.11.2018 19:42 — Разное | Партизан  
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Причиной стали многочисленные нарушения прав профсоюзов, входящих в состав БКДП. Последней каплей стал приговор по «делу профсоюзов».

Независимые профсоюзы готовят жалобу в МОТ
Совет Белорусского Конгресса демократических профсоюзов приглашает экспертов московского бюро МОТ, которые помогут подготовить жалобу в Международную организацию труда. Такое решение 12 ноября принял Совет БКДП.

9 ноября коллегия Минского горсуда оставила в силе приговор по «делу профсоюзов». Напомним, 24 августа 2018 года судья Марина Федорова Советского района Минска признала руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.4 года домашней "химии" каждому без конфискации имущества, но с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.

Тогда суд также постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.

Геннадий Федынич и Игорь Комлик не признают себя виновными.

- Во-первых, права независимых профсоюзов в Беларуси нарушаются не первый год. Это касается всех независимых профсоюзов, входящих в состав БКДП: Белорусского независимого профсоюза, Свободного профсоюза металлистов, Свободного профсоюза Белорусского и РЭП, - отмечает лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. – Апогеем этого преследования стало так называемое «дело профсоюзов». Совет Конгресса принял решение  пригласить экспертов МОТ из Москвы, которые помогут подготовить жалобу в МОТ в связи с нарушением прав независимых профсоюзов. Дело в том, что белорусские власти в течение многих лет не выполняют рекомендации МОТ по делу №2090, тем самым нарушая права профсоюзов и трудящихся. Сейчас появилась угроза уничтожения независимого профсоюзного движения.


Может ли МОТ возобновить деятельность комиссии по расследованию, приостановленную в 2004 году?

- Жалоба в МОТ является одним из этапов для возобновления деятельности комиссии по расследованию нарушения прав трудящихся и профсоюзов,  - подчеркнул Геннадий Федынич.
В 2000 году четыре независимых профсоюза направили в МОТ жалобу о нарушения прав трудящихся, на основании которой появилось дело №2090. 

В 2004 году МОТ направила в Беларусь комиссию по расследованию, которая подтвердила факты нарушений и дала белорусскому правительству 12 рекомендаций, не выполненных в полном объеме до сих пор. 


 
Теги: Минск
 
 
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Причиной стали многочисленные нарушения прав профсоюзов, входящих в состав БКДП. Последней каплей стал приговор по «делу профсоюзов».
 
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Лоевский край
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Вороновская газета
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Полымя
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Светлы шлях
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