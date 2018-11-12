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Независимые профсоюзы готовят жалобу в МОТ
Причиной стали многочисленные нарушения прав профсоюзов, входящих в состав БКДП. Последней каплей стал приговор по «делу профсоюзов».
Совет Белорусского Конгресса демократических профсоюзов приглашает экспертов московского бюро МОТ, которые помогут подготовить жалобу в Международную организацию труда. Такое решение 12 ноября принял Совет БКДП.
9 ноября коллегия Минского горсуда оставила в силе приговор по «делу профсоюзов». Напомним, 24 августа 2018 года судья Марина Федорова Советского района Минска признала руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.4 года домашней "химии" каждому без конфискации имущества, но с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.
Тогда суд также постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.
Геннадий Федынич и Игорь Комлик не признают себя виновными.
- Во-первых, права независимых профсоюзов в Беларуси нарушаются не первый год. Это касается всех независимых профсоюзов, входящих в состав БКДП: Белорусского независимого профсоюза, Свободного профсоюза металлистов, Свободного профсоюза Белорусского и РЭП, - отмечает лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. – Апогеем этого преследования стало так называемое «дело профсоюзов». Совет Конгресса принял решение пригласить экспертов МОТ из Москвы, которые помогут подготовить жалобу в МОТ в связи с нарушением прав независимых профсоюзов. Дело в том, что белорусские власти в течение многих лет не выполняют рекомендации МОТ по делу №2090, тем самым нарушая права профсоюзов и трудящихся. Сейчас появилась угроза уничтожения независимого профсоюзного движения.
Может ли МОТ возобновить деятельность комиссии по расследованию, приостановленную в 2004 году?
- Жалоба в МОТ является одним из этапов для возобновления деятельности комиссии по расследованию нарушения прав трудящихся и профсоюзов, - подчеркнул Геннадий Федынич.
В 2000 году четыре независимых профсоюза направили в МОТ жалобу о нарушения прав трудящихся, на основании которой появилось дело №2090.
В 2004 году МОТ направила в Беларусь комиссию по расследованию, которая подтвердила факты нарушений и дала белорусскому правительству 12 рекомендаций, не выполненных в полном объеме до сих пор.
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Причиной стали многочисленные нарушения прав профсоюзов, входящих в состав БКДП. Последней каплей стал приговор по «делу профсоюзов».
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