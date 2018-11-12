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«Другая каста учителей» и «Внешний мир пропадал»: известные выпускники о минской детской художественной школе №1
По адресу Володарского 21, в самом сердце столицы, расположилась старейшая художественная школа Беларуси. За шестьдесят лет её порог переступило немало одаренных выпускников, имена которых сегодня гремят по всему миру, рассказали в программе «Минск и минчане».
Мало кто знает, что первые уроки проходили в не менее знаменитом театре оперы и балеты. Именно там, на четвертом этаже, в маленькой комнате, набор 1958 года сделал пробные мазки на холсте.
Григорий Лойко, профессор, член Белорусского союза художников, преподаватель БГПУ им. М. Танка, лауреат I премии Министерства обороны РБ:
Андрей Адамчик – нынешний директор школы №1 – тоже из бывших учеников. Придя в «художку» много лет назад, он и подумать не мог, что судьба сложится именно так.
Андрей Адамчик, художник, директор ГУО «Детская художественная школа искусств №1 им. В.К. Цвирко г. Минска»:
Десятки лет не менее «звёздные» преподаватели отдавали всё самое лучшее будущим виртуозам кисти. Имена Зеленого, Бетановой, Соколинской, Паршина, Голышева и сегодня на устах ценителей советской живописи.
Андрей Адамчик:
Дружба, зародившаяся много лет назад, связывает взрослых детей по сей день. Директор школы всегда с нетерпением и трепетом ждет встречи со старым товарищем, одноклассником Романом Заслоновым. Это для тысяч он известный художник, участник Венецианского биеннале и Парижской выставки.
Заслонову подражают! А он скромно прячет глаза и лишь кокетливо улыбается, когда речь заходит о школе, с которой всё начиналось.
Роман Заслонов, член Белорусского союза художников:
Мы попали к такому замечательному преподавателю – Владимиру Ткаченко. Это был настоящий художник. И самое главное, – что он умел заразить детей этим безумным отношением к искусству. Мы чувствовали, что мы вне времени. Попадая в художественную школу, внешний мир пропадал. Минск – одно из немногих мест, где во всём Советском Союзе были такие школы.
Леокадия Рогова уже тогда подавала большие надежды в мире изобразительного искусства. Девушка с успехом окончила легендарную школу и спустя годы поняла – её знания тоже могут кому-то пригодиться. Через много лет она вернулась сюда преподавать. Сегодня опытный наставник, вдобавок ко всему, завуч в родных стенах.
Леокадия Рогова, художник, заместитель директора ГУО «Детская художественная школа искусств №1 им. В.К. Цвирко г. Минска»:
Большой путь начинается с малого шага. Отсюда за 60 лет вышли в люди тысячи воспитанников. И пусть не все связали свою жизнь с искусством, главный урок они усвоили, кажется, навсегда: совершенства не существует, но каждому под силу создать свой собственный шедевр.
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«Другая каста учителей» и «Внешний мир пропадал»: известные выпускники о минской детской художественной школе №1
По адресу Володарского 21, в самом сердце столицы, расположилась старейшая художественная школа Беларуси. За шестьдесят лет её порог переступило немало одаренных...
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