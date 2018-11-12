ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В торговых центрах Минска проверят безопасность подвесных потолков

13.11.2018 21:13 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В торговых центрах Минска проверят безопасность подвесных потолков
Фото из открытых источников

Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор ЛАПТЕВ, в течение ноября в торгово-развлекательных центрах и других объектах Минска, занимающих большие площади, пройдут проверки. В частности, будет оценен уровень безопасности подвесных потолков и схожих систем, пишет БЕЛТА.

В торговых центрах Минска проверят безопасность подвесных потолков СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в «Арена-Сити»

Дополнительные меры приняты в связи с инцидентом, произошедшим 12 ноября в столичном торгово-развлекательном центре «Арена Сити». Как ранее сообщал «АиФ», в здании обрушилась гипсокартонная конструкция. В результате пострадала продавщица цветочного киоска. Девушке оказали помощь, после чего отпустили домой.

Сейчас доступ посетителей в ТРЦ «Арена Сити» ограничен до получения соответствующих заключений по безопасности специализированных организаций. При этом продолжает работу супермаркет ProStore на первом этаже здания. Администрация торгового объекта обязалась обеспечить безопасность своих клиентов.

ТРЦ «Арена Сити» введен в эксплуатацию в 2013 году. Во время визуального осмотра специалистами установлено нарушение целостности конструктивных элементов потолка. Точные причины и виновные лица будут установлены после проведения всех следственных мероприятий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дополнительные меры приняты в связи с инцидентом, произошедшим 12 ноября в столичном торгово-развлекательном центре «Арена Сити».
 
Новости дня
Новости разные
 
Глубокское райпо банкрот. Его досудебное оздоровление нецелесообразно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика