В торговых центрах Минска проверят безопасность подвесных потолков

Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Виктор ЛАПТЕВ, в течение ноября в торгово-развлекательных центрах и других объектах Минска, занимающих большие площади, пройдут проверки. В частности, будет оценен уровень безопасности подвесных потолков и схожих систем, пишет БЕЛТА .

Дополнительные меры приняты в связи с инцидентом, произошедшим 12 ноября в столичном торгово-развлекательном центре «Арена Сити». Как ранее сообщал «АиФ», в здании обрушилась гипсокартонная конструкция. В результате пострадала продавщица цветочного киоска. Девушке оказали помощь, после чего отпустили домой.

Сейчас доступ посетителей в ТРЦ «Арена Сити» ограничен до получения соответствующих заключений по безопасности специализированных организаций. При этом продолжает работу супермаркет ProStore на первом этаже здания. Администрация торгового объекта обязалась обеспечить безопасность своих клиентов.

ТРЦ «Арена Сити» введен в эксплуатацию в 2013 году. Во время визуального осмотра специалистами установлено нарушение целостности конструктивных элементов потолка. Точные причины и виновные лица будут установлены после проведения всех следственных мероприятий. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.