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Опрос: Зеленский выходит во второй тур выборов президента Украины

13.11.2018 21:16 — Разное | UDF  
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Владимир Зеленский
Выборы президента Украины пройдут в 2019 году.

В тройке лидеров потенциальных кандидатов в президенты Украины – глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский и действующий украинский президент Петр Порошенко. Такие данные опроса, проведенного с 19 октября по 2 ноября, сегодня представили Киевский международный институт социологии (КМИС), Центр имени Разумкова и Социологическая группа "Рейтинг". Результаты опубликованы на сайте КМИС, передает gordonua.com.

При этом Зеленский обошел в рейтинге Порошенко и при подсчете голосов среди тех, кто собирается на участки и уже определился с выбором, и среди всех избирателей. На первом месте – Тимошенко с 20,7% (среди уже определившихся), Зеленский получил бы 11,4%, а Порошенко – 10,3%.

Весь список, по данным социлогов, выглядит так:

Опрос: Зеленский выходит во второй тур выборов президента Украины

Эксперты проанализировали, как бы выглядели результаты второго тура, если бы в него вышли разные пары политиков. В случае выхода Зеленского и Тимошенко, последняя опередила бы соперника на 3%. В случае выхода во второй тур с Порошенко, Зеленский обошел бы действующего президента на 13%.

"Владимир Зеленский имеет достаточно высокий рейтинг запроса на новые лица. С сентября мы видим активную рекламную кампанию одного известного телевизионного сериала. Не могу сказать, что это собственно кампания Зеленского, но она действует. И вы видите, что рейтинг вырос до 11%", – заявил на пресс-концеренциив агентстве УНИАН директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Наибольший антирейтинг продемонстрировал Порошенко – за него ни в коем случае не проголосовали бы 51,4% избирателей. На втором месте по этому показателю – экс-премьер Арсений Яценюк с 27,2%. на третьем – Тимошенко с 27,3%.

Опрос провели среди населения Украины от 18 лет и старше, всего опросили 10 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,0%.

Выборы президента Украины пройдут в 2019 году.

 
 
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Выборы президента Украины пройдут в 2019 году.
 
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