Опрос: Зеленский выходит во второй тур выборов президента Украины



Владимир Зеленский

В тройке лидеров потенциальных кандидатов в президенты Украины – глава "Батьківщини", актери действующий украинский президент. Такие данные опроса, проведенного с 19 октября по 2 ноября, сегодня представили Киевский международный институт социологии (КМИС), Центр имени Разумкова и Социологическая группа "Рейтинг". Результаты опубликованы на сайте КМИС, передаетПри этом Зеленский обошел в рейтинге Порошенко и при подсчете голосов среди тех, кто собирается на участки и уже определился с выбором, и среди всех избирателей. На первом месте – Тимошенко с 20,7% (среди уже определившихся), Зеленский получил бы 11,4%, а Порошенко – 10,3%.Весь список, по данным социлогов, выглядит так:Эксперты проанализировали, как бы выглядели результаты второго тура, если бы в него вышли разные пары политиков. В случае выхода Зеленского и Тимошенко, последняя опередила бы соперника на 3%. В случае выхода во второй тур с Порошенко, Зеленский обошел бы действующего президента на 13%.– заявил на пресс-концеренциив агентстве УНИАН директор социологической группы "Рейтинг"Наибольший антирейтинг продемонстрировал Порошенко – за него ни в коем случае не проголосовали бы 51,4% избирателей. На втором месте по этому показателю – экс-премьерс 27,2%. на третьем – Тимошенко с 27,3%.Опрос провели среди населения Украины от 18 лет и старше, всего опросили 10 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,0%.Выборы президента Украины пройдут в 2019 году.