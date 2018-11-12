Глубокское райпо банкрот. Его досудебное оздоровление нецелесообразно

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Экономический суд Витебской области признал Глубокское районное потребительское общество экономически несостоятельным (банкротом) и вынес решение о его ликвидации в срок до 31 мая 2019 года, сообщили корреспондентув пресс-службе суда.После вступления судебного постановления в силу антикризисный управляющий должен приступить к погашению требований конкурсных кредиторов на сумму около Br9,4 млн, в том числе предстоит рассчитаться с работниками по зарплате за июнь 2018 года в размере около Br15 тыс., а также ликвидировать задолженность по налогам и сборам более Br670 тыс.По информации антикризисного управляющего, требования к должнику заявили около 300 кредиторов, однако это число неокончательное и потенциально может возрасти примерно в два раза. При этом стоимость имущества оценивается почти в Br5 млн. Как отметила Наталья Шваб, многочисленные реорганизации райпо сказались на состоянии учета на предприятии, в том числе по регистрации недвижимости, оценке земли. В ходе инвентаризации выявлено много неучтенного имущества.Основными причинами неплатежеспособности предприятия стали потеря рынков сбыта, значительное превышение расходов над доходами, увеличение задолженности за счет штрафов, пени по налогам и другим обязательным платежам, фактическое прекращение деятельности. Собрание уполномоченных общества приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо и его ликвидации. Глубокский райисполком и Белкоопсоюз согласились с таким решением. Собрание кредиторов одобрило план ликвидации должника.По словам заместителя председателя Витебского облпотребсоюза, сейчас торговое обслуживание жителей Глубокского района обеспечивает специально созданное для этого унитарное предприятие "АльянсКоопТорг" Докшицкого райпо. На этом предприятии трудоустроены бывшие работники Глубокского райпо.