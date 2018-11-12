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Шведский гений восславит женщин: "Уикенды с Бергманом" возвращаются

13.11.2018 20:58 — Разное | Интерфакс  
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После двухнедельных каникул фильмы Ингмара Бергмана возвращаются в кинотеатр "Пионер". В ближайший уикенд зрителям предложат оценить коллекцию бергмановских комедий и мелодрам о женском счастье и поиске компромиссов в любви и супружестве, сообщили организаторы показа – компания "ART Corporation".

"Как и прежде, сразу после просмотра каждую из картин, объединенных в тему "Во славу женщин", можно будет обсудить с киноведом и программным директором «Лістапада» Игорем Сукмановым", - сообщили организаторы.

16 ноября откроет уикенд трагикомедия 1952 года "Женщины ждут". Своеобразный "Декамерон" Ингмара Бергмана: коллекция житейских анекдотов о женской доле. Пока братья поглощены преумножением семейного достатка, их жены проводят время в большом загородном доме. Ожидая возвращения супругов, женщины собираются в уютной гостиной, где за шитьем, хозяйственными заботами и чтением модных журналов откровенничают об интимных сторонах семейных отношений. 

В субботу 17 ноября будет представлен самый неожиданный фильм Бергмана – ретро-фарс "Не говоря обо всех этих женщинах" (1964). Безрассудная комедия, почти водевиль "сумрачного" гения кино расскажет о музыкальном критике Корнелиусе – самовлюбленном франте, намеревающемся написать книгу о выдающемся виолончелисте. С этой целью он прибывает на виллу, где музыкант живет в окружении влюбленных в него женщин. Под видом биографа Корнелиус выискивает компромат на маэстро. Однако не так-то просто добиться желаемого результата, когда в дело вмешиваются женщины, и смерть ходит по пятам…

Шведский гений восславит женщин: "Уикенды с Бергманом" возвращаются
Завершится программа уикенда философской комедией "Око дьявола" (1960). Целомудренная девушка для дьявола, в буквальном смысле, что бельмо на глазу. Чтобы избавить себя от этой напасти, властитель ада призывает Дон Жуана. Великий грешник должен соблазнить 20-летнюю дочь пастора, очаровательную Бритт-Мари прежде, чем она выйдет замуж и потеряет девственность. В распоряжении распутника всего лишь день и ночь. Бурлеск во славу прекрасных женщин увидим в воскресенье 18 ноября

Продолжит свою работу и выставка в кинотеатре "Пионер" – "Бергман: Лента времени", знакомящая зрителей с главными вехами творчества и жизни Ингмара Бергмана. Вход на выставку свободный.

Проект "Лістапад.Коллекции" – "Уикенды с Бергманом" – осуществляется при поддержке Посольства Швеции в Республике Беларусь и Шведского института.

 
 
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После двухнедельных каникул фильмы Ингмара Бергмана возвращаются в кинотеатр "Пионер". В ближайший уикенд зрителям предложат оценить коллекцию бергмановских...
 
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