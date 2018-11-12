Трамп назвал фейковыми новостями сообщения о секретных ракетных базах КНДР

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал фейковыми новостями сообщения о том, что у КНДР его несколько секретных ракетных баз. "История в "Нью-Йорк таймс" о том, что Северная Корея работает над своими ракетными базами, некорректна. Нам все известно об объектах, о которых идет речь, ничего нового, и ничего необычного не происходит. Просто еще одни фейковые новости. Я первым дам вам знать, если что-то пойдет не так", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" и ряд других СМИ со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне сообщали, что КНДР активно работает над своей ракетной программой на более чем десяти тайных базах, на которых размещены баллистические ракеты.

"Наличие баз для баллистических ракет, что Северная Корея никогда не признавала, противоречит утверждениям Трампа о том, что его знаменательная дипломатия ведет к прекращению ядерной и ракетной программы, которая, как предупреждала КНДР, может разрушить США", - написала газета.