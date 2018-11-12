ЕЭК предложила правительству РФ соблюдать Договор о ЕАЭС при поставках молока из Беларуси

Коллегия ЕЭК обратила внимание на проблему торговли молоком между РФ и Беларусью и предложила правительству России соблюдать при этом Договор о ЕАЭС.

Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, Россия применяет ограничения на поставки питьевого молока, произведенного предприятиями Беларуси, из-за выявления в нем нативного содержания нитратов.

"В этой связи правительству России предложено принять меры, направленные на исполнение пункта 2 статьи 53 Договора о ЕАЭС, - говорится в пресс-релизе. - В соответствии с этим пунктом, страны Союза обеспечивают обращение товаров, отвечающих техническим регламентам Союза, без предъявления дополнительных требований и процедур оценки соответствия".

Это касается и питьевого молока, отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре на это заявили, что принятое решение " нельзя считать уместным в связи с существующими рисками для здоровья населения России при поступлении из Беларуси небезопасной молочной продукции". "Россельхознадзор считает невозможным игнорировать потенциальные негативные последствия для потребителей, - говорится в сообщении. - Согласно существующему законодательству, наличие нитратов в питьевом молоке не допускается, соответственно, Россельхознадзором в своей работе не допускается нарушение Договора".

"Вместе с тем, исходя из принятого решения ЕЭК, наличие нитратов в питьевом молоке не является проблемным вопросом. Служба считает такой подход непрофессиональным и не готова поддержать ЕЭК в этом вопросе. К сожалению, этот случай в очередной раз доказывает работу отдельных представителей ЕЭК исключительно в интересах Беларуси, без учета мнения стран-членов сообщества", - констатирует Россельхознадзор.