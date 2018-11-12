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Замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в мероприятии по вопросам нейтралитета

13.11.2018 20:09 — Разное | Интерфакс  
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в мероприятии по вопросам нейтралитета, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко принял участие в мероприятии "Безопасность в странах "Восточного партнерства": есть ли место для нейтралитета?", организованном по линии экспертной инициативы "Минский диалог" в рамках председательства Австрии в Совете ЕС.", - говорится в сообщении.

В своем выступлении на открытии мероприятия О.Кравченко отметил некоторые этапы формирования, эволюции и трансформации концепции нейтралитета в Европе и пригласил участников семинара обсудить наличие возможности использования элементов классической концепции нейтралитета и ее современной интерпретации в целях снижения напряженности в регионе, исходя из реалистичной оценки ситуации и существующих альянсов. 

В МИД также отметили, что представители Австрии, Мальты, Швеции, Швейцарии и Финляндии выступили с докладами о предпосылках и условиях формирования нейтралитета в своих странах.

"В дискуссиях также приняли участие представители экспертных и академических кругов Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Украины, Финляндии, Швейцарии, Швеции, а также члены Национального собрания Республики Беларусь", - добавили в пресс-службе ведомства.

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в мероприятии по вопросам нейтралитета, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
 
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