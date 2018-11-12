Замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в мероприятии по вопросам нейтралитета

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в мероприятии по вопросам нейтралитета, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко принял участие в мероприятии "Безопасность в странах "Восточного партнерства": есть ли место для нейтралитета?", организованном по линии экспертной инициативы "Минский диалог" в рамках председательства Австрии в Совете ЕС.", - говорится в сообщении.

В своем выступлении на открытии мероприятия О.Кравченко отметил некоторые этапы формирования, эволюции и трансформации концепции нейтралитета в Европе и пригласил участников семинара обсудить наличие возможности использования элементов классической концепции нейтралитета и ее современной интерпретации в целях снижения напряженности в регионе, исходя из реалистичной оценки ситуации и существующих альянсов.

В МИД также отметили, что представители Австрии, Мальты, Швеции, Швейцарии и Финляндии выступили с докладами о предпосылках и условиях формирования нейтралитета в своих странах.

"В дискуссиях также приняли участие представители экспертных и академических кругов Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Украины, Финляндии, Швейцарии, Швеции, а также члены Национального собрания Республики Беларусь", - добавили в пресс-службе ведомства.