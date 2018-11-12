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Автохлам в Минске: куда его?

13.11.2018 21:16 — Разное | Партизан  
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 В среднем за сутки «Белспецэвакуация» доставляет на штрафстоянки от 6 до 10 единиц автохлама. Корреспондент агентства «Минск-Новости» принял участие в рейде по эвакуации автохлама в Заводском районе.

Автохлам в Минске: куда его?
Прежде чем отправиться в рейд, сотрудник отдела городского хозяйства администрации Заводского района Ольга Попова звонит в местные ЖЭУ и уточняет, где остался неэксплуатируемый транспорт. В итоге из шести кандидатов на эвакуацию на штрафстоянку остается лишь один. Остальные собственники, заблаговременно предупрежденные, за выходные убрали железных коней с парковочных мест на придомовой территории.

— Все этапы и сроки работы с неэксплуатируемым автотранспортом регламентированы Указом № 348 Президента Беларуси, — поясняет О. Попова. — Самое сложное — это, конечно, непосредственное общение с собственниками. Обстоятельства бывают разные: переезд человека на новое место жительства, смерть, продажа машины…. Стараемся максимально корректно, в том числе и в личных беседах, объяснить, чем чревато игнорирование наших извещений, идем автовладельцам навстречу, предоставляем отсрочку по исполнению предписания. Если же человек не отреагировал в установленное время, появляются все основания эвакуировать на штрафстоянку машину, имеющую признаки длительно неэксплуатируемой.

По состоянию на 13 ноября в Заводском районе выявлены более 200 единиц транспортных средств, непригодных к эксплуатации. Ровно 5 месяцев назад их было в 2 раза больше. В 2017 году выявлено 637 единиц. Как отмечает О. Попова, собственники стали более ответственно реагировать на предписания.



Вместе с О. Поповой и специалистом по работе с неэксплуатируемыми транспортными средствами ООО «Белспецэвакуация» Виталием Филатовым отправляемся на улицу Ташкентскую, 26, корпус 3. На придомовой территории находится явно проблемный «Опель». Прибывает эвакуатор.

— Обратите внимание, рядом с «немцем» отодвинуты малые архитектурные формы и в двух местах на зеленой зоне кто-то из местных жителей ставит авто, — отмечает В. Филатов. — Парковочных мест на придомовой территории не хватает, и они вынуждены поступать подобным образом. Хотя это тоже грубейшее нарушение законодательства, чреватое административным штрафом. Между тем по всем признакам «Опель» давно уже не эксплуатируется: корпус во многих местах проржавел, колеса спущены, левое зеркало заднего вида сорвано, салон захламлен. Очевидно, что дефицитное парковочное место он занимает уже не один год. Некоторые владельцы уверены, что авто может находиться на придомовой стоянке на постоянной основе. Но это не так. К тому же неэксплуатируемый автомобиль может стать прибежищем для бомжей, для бездомных животных.


Вскоре начинается эвакуация: после подкачки шин на колеса «Опеля» устанавливают специальные приспособления, а затем аккуратно грузят его на эвакуатор.

Через 15 минут эвакуатор прибывает на штрафстоянку по улице Ангарской, 192.



— Здесь сейчас 133 единицы автохлама, — рассказывает В. Филатов. — В основном легковые авто европейского производства. Некоторые после аварии, пожара или полностью разукомплектованные. Большая часть пойдет на утилизацию. Все расходы по ней, а также по принудительной транспортировке и хранению на штрафстоянке понесет его собственник, при необходимости в судебном порядке.

Как уточнил В. Филатов, ООО «Белспецэвакуация» обслуживает 6 районов города. В среднем за сутки, а эвакуацию иногда проводят и в выходные, и поздно вечером, на 3 штрафстоянки столицы доставляют от 6 до 10 единиц автохлама.



 
Теги: Минск
 
 
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 В среднем за сутки «Белспецэвакуация» доставляет на штрафстоянки от 6 до 10 единиц автохлама. Корреспондент агентства «Минск-Новости» принял участие в рейде по...
 
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