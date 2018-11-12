Нежданчик: под Минском угнали МАЗ, но через 150 метров застряли в грязи и бросили









В три часа ночи неизвестный угнал автомобиль МАЗ, который принадлежит фермерскому хозяйству. Грузовик стоял вблизи дома по улице Советской.









Преступник разбил камнем стекло автомобиля, открыл машину и завел. Однако, начав движение, не включил свет, наскочил на бордюр и застрял в грязи. Ему удалось проехать на угнанном МАЗе около 150 метров.





Милиция разыскивает очевидцев преступления.



