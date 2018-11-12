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Нежданчик: под Минском угнали МАЗ, но через 150 метров застряли в грязи и бросили

13.11.2018 21:06 — Разное | Партизан  
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Случай произошел в Радошковичах (Молодечненский район) в ночь на 10 ноября, пишет kraj.by.



В три часа ночи неизвестный угнал автомобиль МАЗ, который принадлежит фермерскому хозяйству. Грузовик стоял вблизи дома по улице Советской.


Преступник разбил камнем стекло автомобиля, открыл машину и завел. Однако, начав движение, не включил свет, наскочил на бордюр и застрял в грязи. Ему удалось проехать на угнанном МАЗе около 150 метров.

Милиция разыскивает очевидцев преступления.


 
 
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Случай произошел в Радошковичах (Молодечненский район) в ночь на 10 ноября, пишет kraj.by.
 
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