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Пьяный 18-летний студент до смерти избил 21-летнего минчанина

13.11.2018 21:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Пьяный 18-летний студент до смерти избил 21-летнего минчанина
Фото из открытых источников

Как стало известно, между 18-летним второкурсником столичного вуза и 21-летним парнем произошел конфликт. При этом 18-летний студент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный 18-летний студент до смерти избил 21-летнего минчанина В Шклове пенсионер до смерти избил племянницу

Представители СК пояснили, что в результате ссоры второкурсник нанес 21-летнему минчанину множество ударов. При этом в ведомстве не пояснили, каким именно предметом. С тяжкими телесными повреждениями пострадавший был госпитализирован, пишет БЕЛТА. Однако спасти парня не удалось.

По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. В данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. Устанавливается мотив совершения преступления.

 
 
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