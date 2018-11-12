Пьяный 18-летний студент до смерти избил 21-летнего минчанина

Как стало известно, между 18-летним второкурсником столичного вуза и 21-летним парнем произошел конфликт. При этом 18-летний студент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Представители СК пояснили, что в результате ссоры второкурсник нанес 21-летнему минчанину множество ударов. При этом в ведомстве не пояснили, каким именно предметом. С тяжкими телесными повреждениями пострадавший был госпитализирован, пишет БЕЛТА . Однако спасти парня не удалось.

По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. В данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. Устанавливается мотив совершения преступления.