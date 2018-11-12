ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

13.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

Сегодня в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Константина Васильевича Герчика, прошёл телемост «Байконур – Сороги», пишет сайт «Наследие Слуцкого края».

27 сентября 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения уроженца деревни Сороги Слуцкого района К. В. Герчика – генерал-полковника Советской Армии, кандидата военных наук, профессора Академии военных наук России, участника Великой Отечественной войны, начальника первого в мире космодрома – «Байконур» – в 1958–1961 гг.

До этого ряд мероприятий, посвящённых столетию нашего знаменитого земляка, прошёл в России – на Троекуровском кладбище и в посольстве Республики Беларусь в Москве.

Идея проведения телемоста посредством известного бесплатного менеджера Skype принадлежит Владимиру Дудко. Ветерана поддержали в Слуцком райисполкоме и в администрации г. Байконура. Аналогичную связь, но по телефону ровно 10 лет назад проводили школьники Байконура и деревни Сороги. Как и тогда, на другом конце «моста» был полковник Виктор Николаевич Кулепетов, когда-то служивший начальником вычислительного центра Байконура. Он вышел в отставку с воинской службы и сейчас работает в отделе социальной защиты администрации города Байконура.

До начала телемоста был некоторый запас времени. Гости из Москвы вручили школе и наиболее отличившимся в работе по популяризации достижений космонавтики грамоту и медали, передали несколько экспонатов для школьного музея. Генерал-майор В.А. Меньшиков подарил школе свои книги о космонавтике, Иван Уминский – подборку иллюстрированных журналов на космическую тему, родные К.В. Герчика, которые в большинстве своём работают в сфере информационных технологий, подарили школе новый ноутбук и заверили о том, что скоро привезут новейший компьютерный класс. Директор Слуцкого уксусного завода Александр Рыбак подарил школе картину.

Дети в свою очередь порадовали гостей небольшим концертом с песнями космической тематики, вспомнили биографию Константина Васильевича, вехи его жизненного пути.

Ровно в 13.00 начался первый в истории Случчины телемост с Байконуром. Собравшиеся и дети с интересом посмотрели видеоролик, представленный ГБОУ «Средняя школа №1 им. Г.М. Шубникова» города Байконура. Между собой пообщались те, кто знал К.В. Герчика, ветераны-ракетчики поделились воспоминаниями, директора школ (Оксана Александровна Гузикова и Ирина Михайловна Юревич) кратко рассказали о своих учреждениях и подопечных. Оказалось, что в Сорогской школе сегодня обучается около 50 человек, в то время как в школе далёкого Байконура – 450. Дети обоих школ задавали друг другу вопросы о школьной жизни, работе молодёжных организаций, проведении досуга и погоде. Оказалось, что ребята из Байконура наблюдают за запуском космических кораблей в космос прямо из окна квартиры.

Кстати, в этом году исполняется 30 лет со дня успешного запуска и автоматической посадки уникального аэрокосмического комплекса «Энергия – Буран» Свой первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Энергия». Об этом участники телемоста тоже не забыли вспомнить. Мероприятие всем понравилось. Об этом гости школы сделали записи в книге отзывов школьного музея.

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»


Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»



Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

На торжество в ГУО «Сорогский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа имени К.В. Герчика» приехали родные: дочь Татьяна Кислова, внук Василий, внучка Екатерина и правнук генерала-полковника. Так же из Москвы прибыли генерал-майор Валерий Александрович Меньшиков – видный специалист в области разработки, испытаний и принятия в эксплуатацию ракетно-космических комплексов военного, двойного и гражданского назначения, а также инициатор телемоста бывший специалист ракетно-космической отрасли СССР и России, член консультативного совета федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России» Владимир Максимович Дудко.

Вместе с москвичами из Минска приехал Иван Иванович Уминский – полковник в отставке, который почти четверть века тестировал советские космические и баллистические ракеты, был командиром испытательной части. Он прослужил 21 год на космодроме Байконур.

На встречу также приехал случчанин Павел Яковлевич Пугач – ветеран 306-го ракетного полка, председатель совета Международного объединения «Содружество ветеранов-ракетчиков».

Проведение этого начинания поддержал Минский облисполком. В телемосте приняла участие главный специалист главного управления по образованию Антонина Леоновна Оболевич. Также присутствовали заместитель председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе Лариса Геннадьевна Добровольская, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Андрей Васильевич Неделько, представители местных СМИ, исполнительных и распорядительных органов, учебных заведений, предприятий и бизнеса Случчины, школьники, учителя и местные жители.

Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»

На пути из д. Сороги в Слуцк гостям показали памятную доску штурману-навигатору первого экипажа «Лунохода-1» Константину Давидовскому, которая была открыта в Весейской школе в прошлом 2017 году. Россияне почтили память Константина Константиновича и отметили после экскурсии по классам, что Весейская школа им очень понравилась.

Предполагается, что завтра мероприятия, приуроченные 100-летию со дня рождения К.В. Герчика, продолжатся на слуцкой земле.


Источник: сайт Наследие Слуцкого края

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Константина Васильевича Герчика, прошёл телемост «Байконур – Сороги», пишет сайт «Наследие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бобруйск и Шаосин подписали соглашение о сотрудничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика