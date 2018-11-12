Состоялся первый телемост Случчины с космодромом «Байконур»





Сегодня в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения Константина Васильевича Герчика, прошёл телемост «Байконур – Сороги», пишет сайт «Наследие Слуцкого края».

27 сентября 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения уроженца деревни Сороги Слуцкого района К. В. Герчика – генерал-полковника Советской Армии, кандидата военных наук, профессора Академии военных наук России, участника Великой Отечественной войны, начальника первого в мире космодрома – «Байконур» – в 1958–1961 гг.

До этого ряд мероприятий, посвящённых столетию нашего знаменитого земляка, прошёл в России – на Троекуровском кладбище и в посольстве Республики Беларусь в Москве.

Идея проведения телемоста посредством известного бесплатного менеджера Skype принадлежит Владимиру Дудко. Ветерана поддержали в Слуцком райисполкоме и в администрации г. Байконура. Аналогичную связь, но по телефону ровно 10 лет назад проводили школьники Байконура и деревни Сороги. Как и тогда, на другом конце «моста» был полковник Виктор Николаевич Кулепетов, когда-то служивший начальником вычислительного центра Байконура. Он вышел в отставку с воинской службы и сейчас работает в отделе социальной защиты администрации города Байконура.

До начала телемоста был некоторый запас времени. Гости из Москвы вручили школе и наиболее отличившимся в работе по популяризации достижений космонавтики грамоту и медали, передали несколько экспонатов для школьного музея. Генерал-майор В.А. Меньшиков подарил школе свои книги о космонавтике, Иван Уминский – подборку иллюстрированных журналов на космическую тему, родные К.В. Герчика, которые в большинстве своём работают в сфере информационных технологий, подарили школе новый ноутбук и заверили о том, что скоро привезут новейший компьютерный класс. Директор Слуцкого уксусного завода Александр Рыбак подарил школе картину.

Дети в свою очередь порадовали гостей небольшим концертом с песнями космической тематики, вспомнили биографию Константина Васильевича, вехи его жизненного пути.

Ровно в 13.00 начался первый в истории Случчины телемост с Байконуром. Собравшиеся и дети с интересом посмотрели видеоролик, представленный ГБОУ «Средняя школа №1 им. Г.М. Шубникова» города Байконура. Между собой пообщались те, кто знал К.В. Герчика, ветераны-ракетчики поделились воспоминаниями, директора школ (Оксана Александровна Гузикова и Ирина Михайловна Юревич) кратко рассказали о своих учреждениях и подопечных. Оказалось, что в Сорогской школе сегодня обучается около 50 человек, в то время как в школе далёкого Байконура – 450. Дети обоих школ задавали друг другу вопросы о школьной жизни, работе молодёжных организаций, проведении досуга и погоде. Оказалось, что ребята из Байконура наблюдают за запуском космических кораблей в космос прямо из окна квартиры.

Кстати, в этом году исполняется 30 лет со дня успешного запуска и автоматической посадки уникального аэрокосмического комплекса «Энергия – Буран» Свой первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Космический корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Энергия». Об этом участники телемоста тоже не забыли вспомнить. Мероприятие всем понравилось. Об этом гости школы сделали записи в книге отзывов школьного музея.





















































На торжество в ГУО «Сорогский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа имени К.В. Герчика» приехали родные: дочь Татьяна Кислова, внук Василий, внучка Екатерина и правнук генерала-полковника. Так же из Москвы прибыли генерал-майор Валерий Александрович Меньшиков – видный специалист в области разработки, испытаний и принятия в эксплуатацию ракетно-космических комплексов военного, двойного и гражданского назначения, а также инициатор телемоста бывший специалист ракетно-космической отрасли СССР и России, член консультативного совета федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России» Владимир Максимович Дудко.

Вместе с москвичами из Минска приехал Иван Иванович Уминский – полковник в отставке, который почти четверть века тестировал советские космические и баллистические ракеты, был командиром испытательной части. Он прослужил 21 год на космодроме Байконур.

На встречу также приехал случчанин Павел Яковлевич Пугач – ветеран 306-го ракетного полка, председатель совета Международного объединения «Содружество ветеранов-ракетчиков».

Проведение этого начинания поддержал Минский облисполком. В телемосте приняла участие главный специалист главного управления по образованию Антонина Леоновна Оболевич. Также присутствовали заместитель председателя Слуцкого райисполкома по вопросам социальной сферы и идеологической работе Лариса Геннадьевна Добровольская, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Андрей Васильевич Неделько, представители местных СМИ, исполнительных и распорядительных органов, учебных заведений, предприятий и бизнеса Случчины, школьники, учителя и местные жители.





На пути из д. Сороги в Слуцк гостям показали памятную доску штурману-навигатору первого экипажа «Лунохода-1» Константину Давидовскому, которая была открыта в Весейской школе в прошлом 2017 году. Россияне почтили память Константина Константиновича и отметили после экскурсии по классам, что Весейская школа им очень понравилась.

Предполагается, что завтра мероприятия, приуроченные 100-летию со дня рождения К.В. Герчика, продолжатся на слуцкой земле.



Источник: сайт Наследие Слуцкого края