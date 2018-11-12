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Дожди и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 14 ноября

13.11.2018 22:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Дожди и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 14 ноября
Фото из открытых источников

Дожди и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 14 ноября Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
В среду будет преобладать облачная погода. Местами осадки будут сильными, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. По востоку в некоторых районах возможно налипание мокрого снега. Ветер будет южный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, ночью и утром порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, по западу - 3-7 градусов выше нуля. Днем будет от минус 2 по востоку до плюс 9 градусов по западу.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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