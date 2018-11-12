Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, по западу - 3-7 градусов выше нуля. Днем будет от минус 2 по востоку до плюс 9 градусов по западу.
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Дожди и мокрый снег прогнозируются синоптиками в Беларуси 14 ноября
13.11.2018 22:00 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, по западу - 3-7 градусов выше нуля. Днем будет от минус 2 по востоку до плюс 9 градусов по западу.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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