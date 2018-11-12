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Гарантийный фонд для поддержки предпринимательства совсем скоро заработает

13.11.2018 21:39 — Разное | Ежедневник  
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Гарантийный фонд для поддержки предпринимательства совсем скоро заработает

Пилотный проект по созданию нового инструмента скоро заработает и будет реализован Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей.

Как известно, предприниматели нередко сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие обеспечения, необходимого для получения кредита в банке. Поэтому суть гарантийного фонда в том, чтобы облегчить доступ МСП к кредитным ресурсам. Иными словами, средства фонда могут быть использованы в качестве гарантии под кредиты.

Напомним, что создать гарантийный фонд в Беларуси планировали уже давно. В 2014 году создание фонда анонсировала Надежда Ермакова, которая тогда была председателем правления Нацбанка. Но потом сроки переносились, и только полгода назад дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

13 ноября, выступая на Всемирной неделе предпринимательства, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, назвал данную новацию перспективной и многообещающей.

«Действительно гарантийные фонды работают везде и они очень успешны. И хотя за рубежом много десятилетий этим пользуются, в Беларуси это пока не получило широкого распространения», – заметил он.

В свою очередь эксперт обратил внимание на риски, которые могут возникнуть при работе такого фонда.

«Например, кто-то может думать, что, мол, получил гарантию, значит, можно не платить. Или банки говорят: зачем я буду работать с клиентом, лучше я с гарантийного фонда возьму гарантию и ничего не надо делать», – поделился Петр Арушаньянц.

«Но мы придумали, как бороться с данными рисками. Есть на этот счет ряд инструментов, чтобы механизм работал открыто, чтобы не было заинтересованности в каких-то спекуляциях. Хотя как любой финансовый инструмент, он сложен, и подступать к нему надо аккуратно, выверено, шаг за шагом», - объяснил Петр Арушаньянц

Отмечается, что пилотный проект по созданию гарантийного фонда будет реализован Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей.

Как заметил Петр Арушаньянц, планируется, что впоследствии этот механизм может быть использован не только Белорусским фондом финансовой поддержки, но и широким кругом иных финансовых институтов, к примеру, коммерческими банками, региональными центрами.

Нет интереса просто давать деньги, чтобы они принесли деньги

«Что касаемо Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, то основное направление, которое давно существует там – это финансирование инвестиций, – рассказал Арушаньянц. – Мы считаем, что мы не просто даем деньги, мы даем деньги при условии, что за счет этих средств будет наращен объем производства, будет расширена экономика предприятия, будут созданы рабочие места. На сегодняшний момент процентная ставка составляет 7 % годовых в рублях на пять лет».

Директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей подчеркнул, что сегодня в целом нет интереса просто давать деньги, чтобы они приносили деньги.

«Мы сочетаем, и это уже мировой тренд, финансовую и нефинансовую поддержку. Очень важно чтобы человек не просто получил деньги. Нашей целью является дать ему параллельно и нечто другое. Если он начинающий стартап, то обучиться, понять рынок, его потребности, найти партнеров. А если он состоявшийся предприниматель, то просто ему помочь, поскольку он сам знает, куда ему развиваться», – заключил Петр Арушаньянц.

 
 
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Пилотный проект по созданию нового инструмента скоро заработает и будет реализован Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей.
 
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