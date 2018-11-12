"Разрезало пополам". В Киеве машинист тепловоза переехал родного сына

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На севере Киева машинист тепловоза переехал 26-летнего сына — работника железной дороги. Об этомиздание "Вести" со ссылкой на предприятие ЧАО "Киев — Днепровское МППЖТ", где произошла трагедия.Отец и сын осуществляли маневровые работы по перестановке вагонов, когда произошёл несчастный случай. Предположительно, погибший поскользнулся, сорвался с подножки вагона во время движения поезда и упал на железнодорожные пути.рассказали работники предприятия, которые стали свидетелями ужасающего случая. По их словам, мужчина умер до приезда врачей.Ранее Лайф писал, что грузовой поезд сбил легковушку Lifan на станции Банибаш в Янаульском районе Башкирии.