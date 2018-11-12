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"Разрезало пополам". В Киеве машинист тепловоза переехал родного сына
Фото: © trainphoto.org.ua
На севере Киева машинист тепловоза переехал 26-летнего сына — работника железной дороги. Об этом
Отец и сын осуществляли маневровые работы по перестановке вагонов, когда произошёл несчастный случай. Предположительно, погибший поскользнулся, сорвался с подножки вагона во время движения поезда и упал на железнодорожные пути.
— Человека буквально разрезало пополам, — рассказали работники предприятия, которые стали свидетелями ужасающего случая. По их словам, мужчина умер до приезда врачей.
Ранее Лайф писал, что грузовой поезд сбил легковушку Lifan на станции Банибаш в Янаульском районе Башкирии.
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Предположительно, погибший поскользнулся и сорвался с подножки вагона во время движения поезда.
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