ЕС чрезмерно зависит от поставок энергоносителей из РФ - министр энергетики США

Министр энергетики США Рик Перри призвал Европу к диверсификации источников поставок энергоносителей с целью сокращения зависимости от России, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Это заявление он сделал во вторник на пресс-конференции во время поездки в Венгрию.

По сообщению АП, министр отметил, что Россию нужно удержать от использования "энергии в качестве оружия".

Р.Перри также заявил, что у США есть право сохранять санкции против России, связанные с присоединением Крыма.

"Это все очень просто, как мне кажется: будь хорошим соседом и уважай верховенство права - а Россия этого не делает", - приводит его слова агентство.