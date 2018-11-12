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ЕС чрезмерно зависит от поставок энергоносителей из РФ - министр энергетики США
Министр энергетики США Рик Перри призвал Европу к диверсификации источников поставок энергоносителей с целью сокращения зависимости от России, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Это заявление он сделал во вторник на пресс-конференции во время поездки в Венгрию.
По сообщению АП, министр отметил, что Россию нужно удержать от использования "энергии в качестве оружия".
Р.Перри также заявил, что у США есть право сохранять санкции против России, связанные с присоединением Крыма.
"Это все очень просто, как мне кажется: будь хорошим соседом и уважай верховенство права - а Россия этого не делает", - приводит его слова агентство.
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Министр энергетики США Рик Перри призвал Европу к диверсификации источников поставок энергоносителей с целью сокращения зависимости от России, сообщает...
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