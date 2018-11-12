Бобруйск и Шаосин подписали соглашение о сотрудничестве

Белорусский город Бобруйск и китайский Шаосин нашли много точек соприкосновения. Соглашение по развитию сотрудничества между этими двумя городами было подписано в ходе визита официальной делегации Бобруйска в г. Шаосин (провинция Чжэцзян, КНР).

Поездка состоялась по приглашению мэра Шаосина. Белорусскую делегацию возглавил председатель горисполкома Александр Студнев.

Делегация Бобруйска, в состав которой вошли представители исполнительной власти, руководители предприятий и организаций города – ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", ОАО "Славянка", ИЧПТУП "Барро", УЗ "Бобруйская центральная больница", приняла участие во Второй международной конференции дружественных городов, на которую были приглашены представители свыше 30 стран мира.

Также в рамках Конференции члены делегации приняли участие в двух Форумах делового сотрудничества – "Дружественные города и Один пояс - один путь" и "Сотрудничество в области туризма".

В рамках форумов была представлена презентация экономического и социального потенциала Бобруйска, туристических и оздоровительных возможностей города, проведены предметные переговоры по вопросам поставок продукции, сообщили в Бобруйском горисполкоме.