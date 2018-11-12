СБ ООН обсудит ситуацию в секторе Газа

Члены СБ ООН проведут во вторник экстренное заседание для обсуждения обострения обстановки в районе сектора Газа, передает агентство ЭФЭ со ссылкой на диписточники.

Запрос о проведении этой встречи поступил от Кувейта и Боливии. Она пройдет за закрытыми дверями.

Ранее во вторник сообщалось, что действующие в секторе Газа группировки согласились на прекращение огня. Посредником во время контактов с палестинцами выступил Египет. Израильская сторона пока не отреагировала на заявления палестинских группировок.

ЭФЭ напоминает, что за последние дни из сектора Газа в направлении Израиля было запущено почти 500 ракет. Израильские военные, в свою очередь, в ответ нанесли 160 ударов по позициям боевиков ХАМАС и других группировок.