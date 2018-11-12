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Почти все рынки акций Европы выросли на сообщениях о торговых переговорах США и Китая

13.11.2018 21:23 — Разное | Интерфакс  
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Почти все фондовые индексы Западной Европы выросли во вторник, поскольку участники рынка надеются на прогресс в разрешении торговых споров США и Китая. В центре внимания также остаются вопросы выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) и итальянского бюджета.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос впервые за три сессии, во вторник он поднялся на 0,7%, до 364,44 пункта.

Согласно сообщениям в СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

В интервью CNBC главный советник президента США Дональда Трампа по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу подтвердил, что Вашингтон и Пекин возобновили торговый диалог в ожидании встречи на высшем уровне.

Британский FTSE 100 в последние минуты торгов перешел от снижения менее чем на 0,1% к столь же слабому росту (+0,01%). В самом конце сессии в Лондоне фунт стерлингов подскочил на 1,5% на сообщениях о том, что кабинет министров Великобритании планирует в среду провести заседание для обсуждения соглашения по Brexit. По данным британских СМИ, во вторник вечером министров созвали на брифинг в офисе премьер-министра страны Терезы Мэй

Ранее Т.Мэй заявила, что переговоры с ЕС перешли в заключительную стадию.

Французский CAC 40 прибавил 0,9%, германский DAX - 1,4%.

Итальянский FTSE MIB вырос на 1%.

Правительство Италии должно до конца дня во вторник направить Еврокомиссии пересмотренный проект бюджета. По данным источников газет La Stampa и Il Sole 24 Ore, Рим не собирается идти на уступки по вопросам госрасходов и бюджетного дефицита, но, вероятно, признает, что предпринимаемые меры не окажут столь сильного позитивного влияния на экономику, как утверждалось ранее. Министерство финансов Италии может снизить оценку роста на следующий год с 1,5% до 1,3% или даже 1,2%, последний вариант будет соответствовать прогнозу самой Еврокомиссии.

Несмотря на отсутствие изменений с точки зрения бюджетного дефицита, премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется, что новый вариант документа хотя бы частично удовлетворит Брюссель, пишет Il Messagero. По данным итальянского издания, заместители премьера Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини настаивают на сохранении изначальной версии бюджета.

Во вторник были обнародованы данные о рынке труда Великобритании. Уровень безработицы в июле-сентябре неожиданно вырос до 4,1%, тогда как ожидалось его сохранение на отметке 4%. Вместе с тем темпы повышения средней заработной платы в этот период ускорились до максимума с 2008 года - 3,2% в годовом выражении.

В Германии инфляция в октябре ускорилась до максимума за 10 лет - 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные.

Капитализация германской химкомпании Bayer упала на 3,1%. Скорректированная EBITDA в третьем квартале составила 2,2 млрд евро и была выше ожиданий рынка. Однако руководству Bayer не удалось убедить инвесторов в том, что иски в связи с гербицидом Roundup не будут иметь существенных последствий.

Квартальная отчетность поддержала скачок цены акций Vodafone на 7,8%. Британская телекоммуникационная группа зафиксировала операционный убыток в размере 2,07 млрд евро в апреле-сентябре из-за потерь на продаже Vodafone India. Вместе с тем органический рост скорректированной EBITDA составил 2,9%, показатель достиг 7,08 млрд евро.

Vodafone сузила прогноз роста годовой прибыли до 3% с ожидавшихся ранее 1-5%, установила новые целевые ориентиры сокращения затрат и заморозила выплату промежуточных дивидендов.

Курс ценных бумаг Telecom Italia поднялся на 1,4% на торгах в Милане. Гендиректор Telecom Italia Амос Гениш был лишен полномочий по решению большинства членов совета директоров. Его полномочия временно переданы председателю совета директоров Фульвио Конти.

Акции фармкомпании AstraZeneca подорожали на 1% после продажи шведской Orphan Biovitrum прав на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей Synagis на рынке США.

 
 
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Почти все фондовые индексы Западной Европы выросли во вторник, поскольку участники рынка надеются на прогресс в разрешении торговых споров США и Китая. В центре...
 
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Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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