Свыше 130 ученых из 5 стран обсудят проблемы геоэкологии и ландшафтоведения в БГУ

Теоретические и прикладные проблемы геоэкологии и ландшафтоведения обсудят 14 и 15 ноября в Минске более 130 ученых из разных стран на международной конференции, которая пройдет в БГУ.

"Международная научная конференция «Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии» откроется 14 ноября в БГУ. Посвящена она 110-летию со Дня рождения известного ученого, географа, геоморфолога, основателя ландшафтной школы Беларуси, профессора Василия Алексеевича Дементьева. Направлен форум на изучение и решение теоретических и прикладных проблем геоэкологии и ландшафтоведения", - сообщили в пресс-службе университета.

Участниками конференции станут свыше 130 ученых и исследователей из Беларуси, России, Украины, Азербайджана и Узбекистана. В списке участников - кандидаты и доктора географических, геолого-минералогических, сельскохозяйственных, биологических, педагогических и технических наук, а также сотрудники научно-исследовательских и производственных учреждений, преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты.

На конференции ожидают представителей БГУ, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины, Института географии РАН, Института географии НАН Азербайджана, Института природопользования НАН Беларуси, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Одесского государственного экологического университета, Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека и др.

"Ученые выступят с докладами на трёх тематических секциях: "Теория, методология и технологии ландшафтных и геоэкологических исследований", "Геоэкологические проблемы рационального природопользования и пути их решения для целей устойчивого развития", "Территориальная организация геосистем и ландшафтно-экологическое состояние регионов", - отметили в пресс-службе.

Официальными языками конференции являются белорусский, русский и английский.

Завершится научный форум 15 ноября.

Организаторами мероприятия выступают географический факультет совместно с Белорусским географическим обществом.