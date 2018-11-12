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Открылась выставка «Странник свободы», посвященная 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича

13.11.2018 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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13 ноября 2018 года в филиале «Спасённые художественные ценности» состоялось открытие выставки «Странник свободы», посвященной 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60598.php

Открылась выставка «Странник свободы», посвященная 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича

На выставке представлены более 30 учебных и творческих работ преподавателей, студентов и выпускников БрГУ им. А. С. Пушкина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60598.php

Открылась выставка «Странник свободы», посвященная 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича

Большинство картин были выполнены на протяжении 2017/2018 гг. в ходе «Пленэров выходного дня», которые проходили в Бресте, Иваново, Новогрудке, Вороцевичах, Скоках, Волчине.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60598.php

Открылась выставка «Странник свободы», посвященная 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича

Произведения поэта стали источником вдохновения художников. Белорусские пейзажи. Знакомые зрителям виды родного города и окрестностей. Стихотворные строчки, складывающиеся в узнаваемый по репродукциям портрет Адама Мицкевича.

 
Теги: Брест
 
 
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13 ноября 2018 года в филиале «Спасённые художественные ценности» состоялось открытие выставки «Странник свободы», посвященной 220-летию со дня рождения Адама...
 
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