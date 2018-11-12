Открылась выставка «Странник свободы», посвященная 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича

13 ноября 2018 года в филиале «Спасённые художественные ценности» состоялось открытие выставки « Странник свободы », посвященной 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича.



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На выставке представлены более 30 учебных и творческих работ преподавателей, студентов и выпускников БрГУ им. А. С. Пушкина.



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Большинство картин были выполнены на протяжении 2017/2018 гг. в ходе «Пленэров выходного дня», которые проходили в Бресте, Иваново, Новогрудке, Вороцевичах, Скоках, Волчине.



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Произведения поэта стали источником вдохновения художников. Белорусские пейзажи. Знакомые зрителям виды родного города и окрестностей. Стихотворные строчки, складывающиеся в узнаваемый по репродукциям портрет Адама Мицкевича.