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Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

13.11.2018 21:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Малая родина в объективе». Юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе детских работ «Лидице-2018», который прошел в Чехии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Сразу пять победителей в номинации «Фотография» – воспитанники местной школы искусств получили почетные дипломы. Их фамилии сейчас можно отыскать в престижном зарубежном художественном каталоге конкурса.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Елена Никонюк, учитель изобразительных искусств Логойской детской школы искусств:
Была идея сделать разные фотографии, посвященные своей малой родине. Мы фотографировали воду и окрестности нашей Логойщины.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Никита Грузд, воспитанник Логойской детской школы искусств:
На фотографии у меня изображено достаточно необычное зимнее дерево, на нем – застывшие капли воды, по форме напоминающие шипы. Поэтому работу мы назвали «Форма воды».

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Я достаточно уверен в себе и ждал, что я выиграю, ведь я у мамы красавчик.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Международный конкурс юных художников «Лидице» проходит с 1967 года. Выставка заслужила международный авторитет и стала одной из крупнейших и старейших в Европе. В 2018 году на ее прислали более 25 тысяч работ со всего мира.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Малая родина в объективе». Юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе детских работ «Лидице-2018», который прошел в...
 
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