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Место для спокойных культурных мероприятий: рассказываем, как архитекторы предлагают изменить улицу Карла Маркса
Улица Карла Маркса уже сотню лет назад была в ТОПе у тех, кто решался на приобретение недвижимости в столице. Правда, такую роскошь мог позволить себе далеко не каждый. Вымощенные брусчаткой спуски, старинные дома и изящные скверы – один из самых престижных районов дореволюционного Минска. Франты здесь выгуливали модные наряды, а из окон звучали стихи Ахматовой.
Минский Арбат – так прозвали улицу в народе. Сегодня здесь, как и по всему городу, идёт работа по организации публичных пространств. Ведь не за горами вторые Европейские игры. А многочисленным гостям и участникам спортивного мультифорума
Анастасия Янчевская, директор ОО «Минского велосипедного общества»:
У Карла Маркса есть неповторимая харизма, а вместе с тем, огромный нераскрытый потенциал. Просто находка для креативных и инициативных архитекторов! Впрочем, они уже предложили уникальную дизайн-концепцию исторической части города.
В планах – создание общественного пространства, которое объединит и привлечёт всех, независимо от возраста и статуса.
И вся эта активность потом разрослась по другим улицам. На Зыбицкую вылилась шумная активность. На Октябрьскую – это больше такая хипстерская. Но нет места, где можно проводить больше мероприятия семейные, более спокойные и культурные. И вот улица Карла Маркса как раз обладает всеми этими необходимыми параметрами, чтобы созвать такую вот активность туда.
Ведь размах – небывалый! А минская Карла Маркса, уверяют урбанисты, станет достойным ответом парижским Елисейским полям.
Анна Самарская:
Как показывает опыт зарубежных коллег – планы могут стать реальностью.
Была целая серия воркшопов, они проходили каждый месяц. Целый год занимались разработкой проекта, и в итоге получилось три проекта. Они проходили голосование: люди голосовали на улицах, в соцсетях. Это, на самом деле, было таким всеобщим городским явлением.
Главный вопрос на повестке дня: как на площадке уместить всех, кого она заинтересует?
Каждый город стремится рекламировать и продвигать своё наследие.
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Место для спокойных культурных мероприятий: рассказываем, как архитекторы предлагают изменить улицу Карла Маркса
Улица Карла Маркса уже сотню лет назад была в ТОПе у тех, кто решался на приобретение недвижимости в столице. Правда, такую роскошь мог позволить себе далеко не...
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