|
Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября
Новости Беларуси. 13 ноября учрежден Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его первое заседание состоялось в государственной резиденции «Вискули» в Беловежской пуще.
Среди участников – руководители крупнейших СМИ Беларуси. Инициаторами создания неформального объединения выступил «Белорусский союз журналистов» и сообщество журналистов и блогеров России и Беларуси «Друзья Сябры».
Формат Клуба главных редакторов уже успешно прошел апробацию в обеих странах. Накоплен большой опыт откровенного и дружественного общения профессионалов СМИ, который ляжет в основу предстоящей работы.
Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва» (Россия):
Участники мероприятия договорились, что клуб будет носить открытый характер. На заседания планируется приглашать ведущих политиков и экспертов двух стран.
Следующая встреча редакторов пройдет в России.
Новости по теме
«Бытовые вещи, простые вещи, по правде, больше волнуют людей»: Мамонтов о популярности видеоблогеров
«Апранулі і апусцілі на 410 метраў». Белорусский журналист Дмитрий Марченко рассказывает, как делали первые репортажи
‡агрузка...
Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси
Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября
Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске
«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка
«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом
Новые лица в дипкорпусе, местной вертикали и руководстве некоторых госорганов. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений
Александр Лукашенко: «Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено»
Во Франции с начала 2018 года предотвратили 6 крупных терактов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 13 ноября учрежден Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его первое заседание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)