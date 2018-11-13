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Новости экономики за 13.11.2018

13.11.2018 23:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как увеличить прибыль за счет разведки углеводородов? Сколько тонн продуктов отправили на хранение в стабфонды столицы? И кто поддержит бизнес-инициативы в регионах страны?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь

Запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 миллиардов тонн. Этого хватит более чем на 160 лет. Флагман мировой калийной промышленности входит в тройку мировых экспортеров калийных удобрений – один из крупнейших налогоплательщиков в стране.

Новости экономики за 13.11.2018

Новости экономики за 13.11.2018

В 2017 году их добыча превышала 46 миллионов тонн. В 2018 году добыча нефти составит более 1,5 миллионов тонн, еще почти столько же – это прирост запасов ископаемого.

Разведка углеводородных запасов требует немало средств, однако в дальнейшем месторождения передаются под добычу и окупаются. Специалисты посчитали, что 1 рубль, вложенный в геологоразведку, в целом дает 5-6 рублей прибыли.

ЗАКРОМА РОДИНЫ

На этой неделе перестанут продавать сельхозпродукцию с машин и лотков. Стоит поторопиться, если еще не успели сделать запасы на зиму.

Новости экономики за 13.11.2018

Новости экономики за 13.11.2018

Ярмарки тоже отгремели. Сработали неплохо. Продали более 9 тысяч тонн продукции в столице на 12 миллионов рублей.

К слову, завершается закладка овощей и фруктов в столичный стабфонд. Помещения для хранения 47 тысяч тонн продуктов оснащены холодильными установками. На межсезонье заложили в том числе 14 тысяч тонн картофеля, 10 тысяч тонн овощей и 4 тысячи тонн яблок.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как увеличить прибыль за счет разведки углеводородов? Сколько тонн продуктов отправили на хранение в стабфонды столицы? И кто поддержит...
 
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