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Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь
Новости Беларуси. Малые и средние предприятия страны получат дополнительную финансовую помощь. Минэкономики совместно с ЕС и ПРООН подписали проект поддержки экономического развития на местном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это один из крупнейших проектов, когда-либо финансируемых ЕС в Беларуси. Его бюджет – 9,5 миллионов долларов. А срок реализации – 3 года. При этом на поддержку может рассчитывать бизнес из всех регионов Беларуси.
Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:
Новый проект – лишь часть масштабной программы по развитию частной инициативы в Беларуси, финансируемой ЕС в рамках Восточного партнерства.
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Новости Беларуси. Малые и средние предприятия страны получат дополнительную финансовую помощь. Минэкономики совместно с ЕС и ПРООН подписали проект поддержки...
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