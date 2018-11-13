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Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь

13.11.2018 23:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Малые и средние предприятия страны получат дополнительную финансовую помощь. Минэкономики совместно с ЕС и ПРООН подписали проект поддержки экономического развития на местном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из крупнейших проектов, когда-либо финансируемых ЕС в Беларуси. Его бюджет – 9,5 миллионов долларов. А срок реализации – 3 года. При этом на поддержку может рассчитывать бизнес из всех регионов Беларуси.

Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:
Деньги, которые предусмотрены этим проектом, в масштабах страны не очень большие. Но для тех 12 регионов, которые будут отобраны в рамках соответствующего конкурса, – на самом деле это очень значительные финансовые ресурсы.

Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:
Вместе мы разрабатываем стратегию по поддержке малых и средних предприятий. Но также очень важно активизировать работу в регионах, поскольку существует разрыв между большими городами и сельской местностью. Необходимо принимать меры, чтобы создавались новые рабочие места, обеспечивался экономический рост и то, что мы называем инклюзивностью.


 

Новый проект – лишь часть масштабной программы по развитию частной инициативы в Беларуси, финансируемой ЕС в рамках Восточного партнерства.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Малые и средние предприятия страны получат дополнительную финансовую помощь. Минэкономики совместно с ЕС и ПРООН подписали проект поддержки...
 
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