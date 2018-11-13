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Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

13.11.2018 23:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Под знаком кадровых решений. Александр Лукашенко назначил глав дипломатических представительств нашей страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Также обновление в региональной вертикали, в государственных организациях, некоторых вузах и министерствах.

Очередной кадровый день у Президента, с одной стороны, подтвердил давно намеченный в стране тренд – на омоложение руководящего состава. С другой стороны, стал доказательством того, что опытные и заслуженные специалисты в стране не пропадут.

Появился и еще один любопытный вектор. Не только столицу выбирают для продолжения карьеры – достигать вершин можно на разных географических широтах. Например, бывший замминистра транспорта и коммуникаций из Минска отправляется в Пинск.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это положительная вещь, когда люди не держатся за большие города и определенные должности, а идут работать на места. Так всегда было у нас в Беларуси в советские времена.

Пинск входит в десятку крупнейших городов страны. Не зря его называют столицей белорусского Полесья. Промышленный центр выбран одной из ключевых точек экономического роста. У нового мэра непростая задача.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Иван Ребковец, председатель Пинского горисполкома:
Беспокоит, конечно, наличие убыточных предприятий. Беспокоит низкий удельный вес инновационной продукции. Поэтому предстоит над этим поработать с самых первых дней.

Местная вертикаль власти всегда ближе к людям, а значит, к их чаяниям и проблемам. Новые руководители были назначены сегодня в несколько райисполкомов, в том числе в Чечерский. Туда из Добруша переедет Юрий Деркачев.

Президент интересуется, как обстоят дела на Добрушской бумажной фабрике. Напомним, несколько лет назад там начали реализацию инвестпроекта. Но с китайскими партнерами не все получилось гладко. Новые линии по производству картонной упаковки еще не запустили. Но обещают сделать это в 2019 году.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Президент анонсировал – в начале 2019 года состоится большое совещание, где детально и основательно разберут инвестиционные проекты и их реализацию. Понятно, что не только правительство, но и представители местной власти должны контролировать их каждый в своем районе.

Из ротаций в вертикали отметим также согласование Геннадия Соловья. Экс-председатель Несвижского райисполкома стал заместителем гомельского губернатора. Так что сменил столичную область на южную. Рекомендовал его на эту должность, как оказалось, вице-премьер Михаил Русый.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Александр Лукашенко:
Если вице-премьер рекомендует вас, это очень большая на вас ответственность, потому что в Гомеле свежим глазом надо посмотреть на ситуацию. Надо сказать, что Дворник – человек не с улицы, он хорошо разбирается в сельском хозяйстве. Но свежий взгляд, новые идеи и мысли именно на юге страны – а там ситуация совсем другая, климатическая прежде всего, да и земли немножко другие, поэтому вам придется там давать результат.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

У каждого региона своя специфика, но есть и неизменные требования главы государства: активная позиция, ответственность руководителя, справедливость по отношению к людям. И не дай Бог оказаться нечистым на руку.

Александр Лукашенко:
Я вас попрошу, чтобы вы, придя на работу, не занимались уборкой помещений и подношением бумаг. Вы руководители, в рот смотреть, даже начальству, запрещается. Вы должны принимать решения и нести за эти решения ответственность.

Александр Лукашенко: «Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено»

А теперь к делам внешнеполитическим. В дипломатическом полку прибыло. Экс-вице -премьер Владимр Семашко известен в стране как один из ключевых переговорщиков с Россией. Именно он долгие годы решал самые острые и неудобные вопросы: поставки газа и нефти, то цены, то объемы. Командировки в Москву для Владимира Ильича были делом привычным, теперь он переберется в Белокаменную в качестве посла.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

В 2018 году товарооборот с нашим главным партнером ждут около 35 миллиардов долларов. Рост есть. Но есть нюансы. Импорт больше, причем в основном за счет увеличения цен на сырье. Экспорт, напротив, не радует. В том числе из-за ограничений продовольственных поставок. отрицательное сальдо нам, конечно, же не на руку. Потери оценили в 7 миллиардов долларов. Для того чтобы решать проблемные вопросы, нужен был особый авторитетный человек. И с особыми полномочиями.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Александр Лукашенко:
Еще раз надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает. Но что нам тут объяснять, что такое для нас Россия? И наша экономика там, и наши корни там. И в связи с этим и торгово-экономические отношения, и культурные, гуманитарные отношения, и вообще общечеловеческие отношения. Я ему уже говорил, когда мы обсуждали раньше с ним эти проблемы, он должен обладать чрезвычайными полномочиями. У него должен быть, я ему тоже обещал, прямой доступ к Президенту в любое время, когда он захочет по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией. Он не должен утонуть в нашей бюрократии.

До конца года с новыми полномочиями посла определятся. Увеличить экспорт поможет импортозамещение. Зачем поставлять продукцию из Аргентины или Германии, когда она производится в Беларуси, на территории Союзного государства и на пространстве ЕАЭС?

И, наконец, всех волнующий налоговый маневр. Ведь после его завершения в России к 2021 году цена на энергоносители для нас выровняется с мировой. Кстати, алгоритм, формулу ценообразования на сырье договорились найти в самое ближайшее время. Называется даже дата – 15 декабря.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Надо удешевить закупку энергоносителей. Нефть, газ должны быть по цене, практически равной или очень близкой к российской.

С другой стороны, проблема отрицательного сальдо должна решаться тем, что больше наших товаров должно поступать на российский рынок.

Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России

Еще в 2017 году в ходе официального визита Александр Лукашенко в Индию было решено наладить более тесное сотрудничество. Торговля и кооперация, медицина, фармацевтика, промышленность, сельское хозяйство – тем для разговоров много. Правда, пока темпы реализаций не оправдывают ожидания. Придать динамику попробует новый посол Андрей Ржеусский.

Александр Лукашенко:
Тот торгово-экономический уровень сотрудничества абсолютно не соответствует, по крайней мере, нашим желаниям. Огромная страна, крупнейшая в мире по населению, нуждается во всем. Особенно в том, что мы сегодня производим.

Новые послы будут служить в Венгрии, по совместительству в Боснии и Герцеговине, а также в Сирии, Иордании.

Женское лицо теперь будет у крупного промышленного холдинга. Надежда Лазаревич возглавила «Бобруйскагромаш». А это, между прочем, один из крупнейших производителей сельхозтехники в СНГ. Выпускает навесные и прицепные приспособления, машины для внесения удобрений, заготовки и раздачи кормов, уборки льна и многое другое.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

В состав холдинга входит несколько предприятий. Расположены они в разных городах: Бобруйск, Орша, Могилев, Полоцк, Молодечно. Но не только география пока разделяет предприятия. В рамках холдинга не налажена должная координация, нет слаженной работы. Наладить ее и есть основная задача нового руководителя.

Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш»:
Глава государства поставил задачи: нарастить объемы производства, нахождение новых рынков сбыта, сокращение издержек себестоимости, объединение всех шести заводов холдинга «Бобруйскагромаш» в единое целое, консолидировать вопросы закупок, импортозамещения.

Энергетики в ближайшее время встретятся на отдельном совещании. Но согласовывая руководителя объединения Белэнерго, Президент поинтересовался перспективами создания холдингов. Их в системе предлагают сделать два: один, специализирующийся на ремонтных работах, другой – строительных. В настоящее время в Белэнерго более 30 организаций, около 66 тысяч сотрудников.

По итогам сегодняшних кадровых решений обновились составы некоторых министерств, получили руководителей несколько вузов.
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Под знаком кадровых решений. Александр Лукашенко назначил глав дипломатических представительств нашей страны за рубежом, сообщили в программе...
 
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