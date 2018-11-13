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Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси
Новости Беларуси. Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состязание проводится в рамках Всемирной недели предпринимательства и определяет самые инновационные IT-разработки Беларуси. В этот раз жюри выберет пять лучших продуктов. Это приложения в области туризма, транспорта, образования и здравоохранения. Победители получат шанс привлечь инвестиции в свои проекты из Великобритании.
Валентин Завадский, основатель стартапа:
Почему решили участвовать в BelBiz Battle – потому что нас пригласили и нам очень интересно проверить свои силы.
Инесса Полторан, советник Посольства Великобритании в Беларуси:
Добавим, в рамках «роуд шоу» в Великобритании победителей «баттла» ожидают встречи с менторами и бизнесменами, а также питчинг-сессии перед инвесторами и посещение офисов мировых IT-компаний.
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Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси
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Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси
Новости Беларуси. Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle подводит итоги, сообщили в программе Новости «24...
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