Карлсен и Каруана в четвертый раз подряд сыграли вничью в матче за мировую шахматную корону

Норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.



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Три предыдущие партии также завершились вничью. Счет по итогам четырех партий равный — 2:2. Пятая партия матча за мировую шахматную корону состоится в четверг.

Матч проходит в Лондоне, он состоит из 12 партий с классическим контролем времени — 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. После каждых двух партий запланирован выходной день. В случае ничейного счета после 12 партий назначается тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.