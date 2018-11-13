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Хоккеист сборной Беларуси ищет мальчика, который расплакался после поражения от Латвии на турнире в Минске

13.11.2018 23:03 — Разное | Партизан  
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Хоккеист Артур Гаврус, накануне перешедший из молодечненского «Динамо» в минское, разыскивает мальчика, который расплакался после буллитного поражения сборной Беларуси от команды Латвии на Кубке четырех наций в Минске.

Хоккеист сборной Беларуси ищет мальчика, который расплакался после поражения от Латвии на турнире в Минске
Артур Гаврус. Фото: Екатерина Герасимович

Фото: instagram.com/_gavr91_/

— Ребята! Увидел эту фотографию с последней игры сборной. Хочу попросить вашей помощи в поиске этого мальчика. Уж очень хочется лично ему руку пожать и сказать, чтобы не расстраивался, — написал Артур Гаврус в инстаграме.

Выступавший под 91-м номером Артур Гаврус был назван лучшим нападающим турнира в Минске.


Артур Гаврус может сыграть за минское «Динамо» уже в ближайших домашних матчах 14 ноября с «Магниткой» и 16-го — с «Автомобилистом» на льду «Чижовка-Арены». Минский клуб обещает пригласить юного болельщика на игру, если удастся его разыскать.


 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеист Артур Гаврус, накануне перешедший из молодечненского «Динамо» в минское, разыскивает мальчика, который расплакался после буллитного поражения сборной...
 
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