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Хоккеист сборной Беларуси ищет мальчика, который расплакался после поражения от Латвии на турнире в Минске
Хоккеист Артур Гаврус, накануне перешедший из молодечненского «Динамо» в минское, разыскивает мальчика, который расплакался после буллитного поражения сборной Беларуси от команды Латвии на Кубке четырех наций в Минске.
Артур Гаврус. Фото: Екатерина Герасимович
Фото: instagram.com/_gavr91_/
— Ребята! Увидел эту фотографию с последней игры сборной. Хочу попросить вашей помощи в поиске этого мальчика. Уж очень хочется лично ему руку пожать и сказать, чтобы не расстраивался, — написал Артур Гаврус в инстаграме.
Выступавший под 91-м номером Артур Гаврус был назван лучшим нападающим турнира в Минске.
Артур Гаврус может сыграть за минское «Динамо» уже в ближайших домашних матчах 14 ноября с «Магниткой» и 16-го — с «Автомобилистом» на льду «Чижовка-Арены». Минский клуб обещает пригласить юного болельщика на игру, если удастся его разыскать.
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Хоккеист сборной Беларуси ищет мальчика, который расплакался после поражения от Латвии на турнире в Минске
Хоккеист Артур Гаврус, накануне перешедший из молодечненского «Динамо» в минское, разыскивает мальчика, который расплакался после буллитного поражения сборной...
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