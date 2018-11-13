Хоккеист сборной Беларуси ищет мальчика, который расплакался после поражения от Латвии на турнире в Минске





Фото: instagram.com/_gavr91_/





— Ребята! Увидел эту фотографию с последней игры сборной. Хочу попросить вашей помощи в поиске этого мальчика. Уж очень хочется лично ему руку пожать и сказать, чтобы не расстраивался, — написал Артур Гаврус в инстаграме.





Выступавший под 91-м номером Артур Гаврус был назван лучшим нападающим турнира в Минске.









Артур Гаврус может сыграть за минское «Динамо» уже в ближайших домашних матчах 14 ноября с «Магниткой» и 16-го — с «Автомобилистом» на льду «Чижовка-Арены». Минский клуб обещает пригласить юного болельщика на игру, если удастся его разыскать.



