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Ванна мелочи и море счастья: покупатели пришли за iPhone с ванной, наполненной мелочью

13.11.2018 22:43 — Разное | Партизан  
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В одном из московских магазинов расплатились за смартфон iPhone мелочью, принесенной в ванне.

Представитель re:Store Людмила Семушина рассказала РИА «Новости», что 12 ноября двое мужчин внесли в магазин ванну, наполненную мелочью. На эти монеты они купили новую модель iPhone за 100 990 рублей.

По словам Семушиной, продавец потратил до двух часов, чтобы подсчитать всю мелочь. Посетители ушли из магазина с телефоном и ванной, в которой еще лежала мелочь!

 
 
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В одном из московских магазинов расплатились за смартфон iPhone мелочью, принесенной в ванне.
 
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