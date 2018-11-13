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Ванна мелочи и море счастья: покупатели пришли за iPhone с ванной, наполненной мелочью
В одном из московских магазинов расплатились за смартфон iPhone мелочью, принесенной в ванне.
Представитель re:Store Людмила Семушина
По словам Семушиной, продавец потратил до двух часов, чтобы подсчитать всю мелочь. Посетители ушли из магазина с телефоном и ванной, в которой еще лежала мелочь!
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В одном из московских магазинов расплатились за смартфон iPhone мелочью, принесенной в ванне.
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