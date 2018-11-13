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Большой памятник князю Глебу Менскому. Вот каким он будет

13.11.2018 22:27 — Разное | Партизан  
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В столице подвели итоги конкурса на создание памятника князю Глебу Менскому, выбрав победителя. TUT.BY посмотрел на будущую первую конную скульптуру в городе и узнал, как проходило голосование и кто был в составе жюри.

Большой памятник князю Глебу Менскому. Вот каким он будет
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Глеб Менский (1050-е-1119) — сын великого полоцкого князя Всеслава Чародея и родоначальник минской ветви полоцких князей. Благодаря ему Минск был построен на современном месте, ведь до этого город размещался на притоке Птичи Менке. Будучи минским князем, Глеб воевал и старался расширить свое влияние. На его счету как минимум походы на балтийские племена и захват Слуцка. Во время очередной войны с Киевом попал в плен и вскоре умер. Похоронен в Киево-Печерской лавре.

Главный архитектор Минска Павел Лучинович говорит, что с инициативой установить памятник Глебу Менскому в горисполком обратились представители творческой интеллигенции. Эту идею поддержал глава столицы Андрей Шорец, и власти объявили открытый конкурс на создание монумента.

По итогам первого этапа конкурса в октябре жюри определило точное место и композицию памятника — это должна быть (первая в Минске!) конная скульптура напротив Кафедрального собора в Верхнем городе.

Сегодня же прошел второй этап конкурса, на котором из 17 претендентов выбрали победителя. Павел Лучинович говорит, что с явным отрывом выиграла вот эта работа.

Ее авторами являются скульпторы Николай Байрачный (автор будущей скульптуры коровы возле Комаровки) и Олег Куприянов (автор бабы Раи возле Комаровки), а также архитектор Анатолий Середич.

Второе и третье место поделили работы Александра Шатериника и Виктора Крамаренко, а также Юрия Анушко и Александра Донцова.

Кто входил в состав жюри?
В состав жюри входили 17 человек. Среди них были скульпторы, архитекторы, ученые и профильные чиновники. Например, Юрий Градов, Михаил Гаухфельд, Иван Миско, Алесь Шатило, Леонид Хоботов и другие.

Как проходило голосование?
Павел Лучинович говорит, что все работы были выставлены под кодами и об их авторах можно было лишь догадываться по стилю и манере исполнения. Голосование условно проходило в два тура. Так, сначала члены жюри голосовали по каждой скульптуре насчет того, проходит ли она дальше. В итоге остались три композиции, победителя среди которых выбрали тайным голосованием.

Когда установят памятник?
По словам Павла Лучиновича, памятник появится не раньше конца 2019 года. Именно в этом году исполняется 900 лет со дня смерти князя Глеба. Глобальных видоизменений композиция не претерпит, разве что архитекторы еще поработают над ее привязкой к местности.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В столице подвели итоги конкурса на создание памятника князю Глебу Менскому, выбрав победителя. TUT.BY посмотрел на будущую первую конную скульптуру в городе и...
 
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