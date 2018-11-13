Писателю Милану Кундере решили вернуть отобранное коммунистами гражданство

Милан Кундера

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Бабиш встретился с прозаиком и его женой Верой в Париже на выходных. По его словам, он побывал у них в квартире, после чего они три часа общались в любимом ресторане Кундеры.





«Для меня это была огромная честь», — отметил политик, назвав писателя «легендой чешской, французской и мировой литературы».





Бабиш подчеркнул, что диалог направляла супруга Кундеры, которую он описал как «невероятно энергичную леди». «Я считаю, что они заслуживают гражданство Чехии, которое они потеряли после эмиграции», — резюмировал премьер-министр.





В 1979 власти Чехословацкой Социалистической Республики лишили гражданства Кундеру, который в 1975 году эмигрировал во Францию. Спустя два года писатель получил французский паспорт. Литератор не был на территории Чехии 22 года.







