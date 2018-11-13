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Писателю Милану Кундере решили вернуть отобранное коммунистами гражданство

13.11.2018 22:21 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил восстановить гражданство писателю Милану Кундере. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает The Guardian.

Милан Кундера
Фото: Alinari / Team,Rossi, Ferdinando for Team / Diomedia

Бабиш встретился с прозаиком и его женой Верой в Париже на выходных. По его словам, он побывал у них в квартире, после чего они три часа общались в любимом ресторане Кундеры.

«Для меня это была огромная честь», — отметил политик, назвав писателя «легендой чешской, французской и мировой литературы».

Бабиш подчеркнул, что диалог направляла супруга Кундеры, которую он описал как «невероятно энергичную леди». «Я считаю, что они заслуживают гражданство Чехии, которое они потеряли после эмиграции», — резюмировал премьер-министр.

В 1979 власти Чехословацкой Социалистической Республики лишили гражданства Кундеру, который в 1975 году эмигрировал во Францию. Спустя два года писатель получил французский паспорт. Литератор не был на территории Чехии 22 года.

В библиографии Милана Кундеры — романы «Невыносимая легкость бытия», «Шутка», «Вальс на прощание», сборник новелл «Смешные любови» и эссе «Нарушенные завещания». Свои произведения писатель создает как на чешском, так и на французском языках, пишет lenta.ru

 
 
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил восстановить гражданство писателю Милану Кундере. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает The Guardian.
 
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