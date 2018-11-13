|
Писателю Милану Кундере решили вернуть отобранное коммунистами гражданство
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил восстановить гражданство писателю Милану Кундере. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает The Guardian.
Милан Кундера
Фото: Alinari / Team,Rossi, Ferdinando for Team / Diomedia
Бабиш встретился с прозаиком и его женой Верой в Париже на выходных. По его словам, он побывал у них в квартире, после чего они три часа общались в любимом ресторане Кундеры.
«Для меня это была огромная честь», — отметил политик, назвав писателя «легендой чешской, французской и мировой литературы».
Бабиш подчеркнул, что диалог направляла супруга Кундеры, которую он описал как «невероятно энергичную леди». «Я считаю, что они заслуживают гражданство Чехии, которое они потеряли после эмиграции», — резюмировал премьер-министр.
В 1979 власти Чехословацкой Социалистической Республики лишили гражданства Кундеру, который в 1975 году эмигрировал во Францию. Спустя два года писатель получил французский паспорт. Литератор не был на территории Чехии 22 года.
В библиографии Милана Кундеры — романы «Невыносимая легкость бытия», «Шутка», «Вальс на прощание», сборник новелл «Смешные любови» и эссе «Нарушенные завещания». Свои произведения писатель создает как на чешском, так и на французском языках,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил восстановить гражданство писателю Милану Кундере. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает The Guardian.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)