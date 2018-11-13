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Милиция не будет возбуждать уголовное дело на блогера Nexta
Об этом говорится в ответе из криминальной милиции на обращение блогера.
Милиция не будет возбуждать уголовное дело против YouTube-блогера Степана Путило, известного под псевдонимом Nexta.
Напомним, в феврале в квартире родителей блогера силовики провели обыск.
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Об этом говорится в ответе из криминальной милиции на обращение блогера.
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