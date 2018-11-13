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Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка

13.11.2018 23:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 12 ноября в ТРЦ «Арена-Сити» обрушился потолок. Администрация комплекса комментариев не дает до завершения работы экспертов, а арендаторы торговых точек вынуждены приостановить работу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка

Максим Слиж, СТВ:
По факту обрушения потолка в торгово-развлекательном центре «Арена-Сити» возбуждено уголовное дело. Потолочное перекрытие обрушилось на площади в 150 квадратных метров.

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка

Предварительная причина – обрыв крепления конструкции. 13 ноября на месте ЧП работали следователи. Многие арендаторы решают, как пойти навстречу посетителями. Ведь проданы билеты на премьерные фильмы, а это сотни кинозрителей. Оказывается, выход есть.

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка

Александра Костенко, ведущий специалист по маркетингу сети кинотеатров:
Они могут либо вернуть деньги, позвонив в кинотеатр, – средства вернутся им на карту, либо вернуть деньги, когда кинотеатр откроется – через его кассы, либо перенести киносеанс в другой кинотеатр на любой удобный сеанс.

Мы всегда очень экстренно реагируем на данные запросы. По всем своим соцсетям и другим каналам коммуникаций сразу же общаемся с нашим гостем, чтобы он был максимально информирован и у него не возникло дискомфорта по поводу того, что он не попадет на сеанс.

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка

Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка

Организована комплексная проверка здания. По заверениям администрации торгового центра, пострадавшей девушке окажут всю необходимую помощь, в том числе и в реабилитации.

Пока же в торговом центре для посетителей открыт лишь гипермаркет. Специалисты продолжают обследование конструкций.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 12 ноября в ТРЦ «Арена-Сити» обрушился потолок. Администрация комплекса комментариев не дает до завершения работы экспертов, а арендаторы...
 
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