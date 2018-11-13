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Что происходило в ТРЦ «Арена-Сити» на следующей день после обрушения потолка
Новости Беларуси. 12 ноября в ТРЦ «Арена-Сити»
Максим Слиж, СТВ:
Предварительная причина – обрыв крепления конструкции. 13 ноября на месте ЧП работали следователи. Многие арендаторы решают, как пойти навстречу посетителями. Ведь проданы билеты на премьерные фильмы, а это сотни кинозрителей. Оказывается, выход есть.
Александра Костенко, ведущий специалист по маркетингу сети кинотеатров:
Мы всегда очень экстренно реагируем на данные запросы. По всем своим соцсетям и другим каналам коммуникаций сразу же общаемся с нашим гостем, чтобы он был максимально информирован и у него не возникло дискомфорта по поводу того, что он не попадет на сеанс.
Организована комплексная проверка здания. По заверениям администрации торгового центра, пострадавшей девушке окажут всю необходимую помощь, в том числе и в реабилитации.
Пока же в торговом центре для посетителей открыт лишь гипермаркет. Специалисты продолжают обследование конструкций.
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Новости Беларуси. 12 ноября в ТРЦ «Арена-Сити» обрушился потолок. Администрация комплекса комментариев не дает до завершения работы экспертов, а арендаторы...
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