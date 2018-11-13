14 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день борьбы с диабетом (отмечается в день рождения Фредерика Гранта БАНТИНГА, канадского физиолога, открывшего гормон инсулина).

Международный день логопеда.

Беларусь - День кузнеца.

ПРИМЕТЫ:

Кузьма-Демьян. Кузьминки - встреча зимы. С этого дня начинали бить кур на продажу. Девушки пили сладкий солод и заедали с утра на голодный желудок круто сваренным яйцом (считалось, что это оградит от недомоганий).

РОДИЛИСЬ:

1765 Роберт ФУЛТОН, американский художник - изобретатель первого в мире колёсного парохода «Клермонт» (1807).

1840 Клод МОНЕ, французский живописец, основоположник импрессионизма.

1889 Джавахарлал НЕРУ, индийский политик, премьер-министр Индии.

1907 Астрид Анна Эмилия ЛИНДГРЕН (ЭРИКССОН), шведская детская писательница. Курьёзный факт: в 1976 году налоговые органы Швеции насчитали 102 % налогов на её доходы.

1918 Павлик (Павел Трофимович) МОРОЗОВ, пионер, выдавший своего отца, укрывавшего зерно от Советской власти и сотрудничавшего с кулаками. Мальчик был убит кулаками. По другой версии, Павлик и его брат были не зарезаны кулаками, а расстреляны сотрудниками НКВД, после чего в убийстве обвинили их родственников.

1948 ЧАРЛЬЗ Филипп Артур Джордж, принц Уэльский, наследник Британского трона и старший сын королевы ЕЛИЗАВЕТЫ II. Когда он станет королем, то будет именоваться КАРЛ III. По отцу (бывшему греческому принцу Филиппу) является прямым потомком российского императора Николая I.

1959 Дмитрий Александрович ДИБРОВ, российский телеведущий. У него от четырёх браков пятеро детей.

1963 Лолита Марковна МИЛЯВСКАЯ (в дев. ГОРЕЛИК), российская певица и телеведущая. Родилась в семье конферансье. У неё дочь Ева от третьего брака с шоуменом Александром ЦЕКАЛО. Сейчас замужем в пятый раз (за теннисистом Дмитрием ИВАНОВЫМ, уроженцем Могилёва).

1968 Светлана Яковлевна СУРГАНОВА, российская певица.

1979 Ольга Константиновна КУРИЛЕНКО, украинская актриса и модель. У неё сын Александр Марк Горацио.

1982 Илона Викторовна УСОВИЧ, белорусская легкоатлетка.

1984 Мария Александровна КОЖЕВНИКОВА, российская актриса (Алла в сериале «Универ»). У неё трое сыновей.

СОБЫТИЯ:

1635 Самый старый человек Англии Томас ПАРР в возрасте 152 лет был приглашён ко двору короля и по дороге умер от предоставленной ему богатой пищи и вина.

1666 Сэмюэл ПЕПИС сообщил о первом в мире переливании крови, сделанном от одной собаки другой.

1832 В Нью-Йорке появился первый в мире трамвай (на конской тяге).

1889 Репортёр нью-йоркской газеты «World» Нелли БЛАЙ (Элизабет КОКРЕН) решила доказать, что женщины ни в чём не уступают мужчинам, и побить достижение героя Жюля ВЕРНА, совершившего кругосветное путешествие за 80 дней. Она успешно справилась с задачей, потратив на достижение цели 72 дня.

1939 Внеочередная сессия Верховного Совета Белорусской ССР проголосовала за закон «О принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики». В результате объединения население Беларуси увеличилось до 11 млн человек.

1957 Газета «Известия» впервые употребила культовый советский лозунг «Догнать и перегнать!».

1982 На выборах в Албании лишь одного голоса не хватило до 100% голосов избирателей, отданных за коммунистических кандидатов.

1991 В Ново-Огарёво лидеры семи республик СССР подписали договор о создании Союза Суверенных Государств.