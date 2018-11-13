Менее половины выпусков корпоративных облигаций оказались успешными в 2018 году





За 10 месяцев 2018 года, без учета банков, белорусскими компаниями было зарегистрировано 107 выпусков корпоративных облигаций. Из них лишь 42 выпуска оказались успешными.

По данным Министерства финансов, за январь-октябрь 2018 года 66 белорусских компаний зарегистрировали 107 новых выпусков корпоративных облигаций. Согласно предоставленным в Минфин отчетам, 28 выпусков были проданы полностью, еще 14 продались частично. При этом по 65 выпускам вообще нет данных о каких-либо продажах. Из них 16 выпусков были зарегистрированы в октябре и по объективным причинам не могли еще показать какие-то продажи. Иными словами, полностью провальными можно назвать 49 выпусков корпоративных облигаций. Это довольно много даже для развивающегося рынка.

Причина неудачных эмиссий может заключаться как в том, что белорусский рынок еще не готов к таким объемам ценных бумаг, так и в том, что сами компании не совсем взвешенно, а иногда и откровенно легкомысленно подходят к выпуску корпоративных облигаций.

Рынок не готов, потому что и население, и даже бизнес еще с недоверием относятся к этому финансовому инструменту, считая его слишком рискованным. Однако это не совсем так. Эксперты отмечают, что рынок корпоративных облигаций Беларуси очень жестко регулируется государством, поэтому считается одним из самых надежных в мире. Кроме того, именно по причине становления рынка на нем в основном присутствуют известные в стране компании, которые давно доказали свою состоятельность. Поэтому эксперты полагают, что отношение потенциальных покупателей к корпоративным облигациям скоро изменится в лучшую сторону.

Легкомысленное отношение компаний к эмиссии может заключаться в недостаточной продуманности условий размещения ценных бумаг. Сегодня инвесторы смотрят на три основных характеристики выпуска: доходность, гарантии возврата вложенных средств, репутация самой компании. Также инвесторы оценивают и сам объем выпуска. Замечено, что если компания за год произвела три эмиссии по 500 тыс. долларов, то они будут более успешными, чем одна объемом 1,5 млн долларов. Само собой, имеет значение и номинал одной облигации. Если он составляет 100 долларов, то шансы успешно продать весь выпуск будет значительно больше, чем у номинала 1000 долларов.

Так одна очень известная в Беларуси компания осуществила в мае 2018 года выпуск облигаций объемом 9 млн долларов, с небывалым по сегодняшним меркам доходом в 9,5% годовых. Расчет делался на бизнес, поэтому номинал одной облигации был установлен в размере 10 тыс. долларов. В итоге продажи провалились, поскольку основными покупателями корпоративных облигаций сегодня выступают физические лица, которые не готовы еще вкладывать такие суммы. Аналогичные результаты получила и другая компания, которая выпустила на рынок облигации номиналом в 5 тыс. долларов.

Как показывает анализ деятельности эмитентов, самыми активными на рынке корпоративных облигаций сегодня являются лизинговые компании. В январе-октябре 2018 года 14 таких компаний осуществили 20 эмиссий, общим объемом более 25,6 млн долларов и 31,2 млн белорусских рублей.

На втором месте по активности компании агропромышленного сектора - 15 эмиссий. На третьем - транспорт и логистика - 9 эмиссий.

В 2018 году на рынок корпоративных облигаций весьма существенно прирос и новичками. Из 66 эмитентов 27 впервые начали использовать этот финансовый инструмент, зарегистрировав 38 эмиссий. Есть как успешные запуски, так и абсолютно провальные.





Самым успешным стартом 2018 года на рынке стала эмиссия облигаций ООО "Формэль", которая хорошо известна, как производитель одежды под маркой Mark Formelle. В июне компания выпустила эмиссию корпоративных облигаций общим объемом 9 млн белорусских рублей, предложив доход даже ниже банковских депозитов - всего 7,2%. Тем не менее, по данным на 1 ноября, продано было почти 45% всех облигаций на сумму более 4 млн рублей. "Формэль" сделала ставку на узнаваемость своего бренда и не прогадала.





Среди новичков следует отметить и известную компанию "ТУТ и ТАМ Логистикс", которая первая среди логистических компаний, решила использовать новый финансовый инструмент для привлечения инвестиций в развитие. Компания предложила инвесторам номинированные в долларах облигации с доходом в 6% годовых. Узнаваемый бренд позволил T&T в конце года неплохо стартовать на рынке корпоративных облигаций и, так сказать, проложить путь для других компаний логистического рынка. Ведь известно, что первым всегда труднее.

Впрочем, провалов среди новичков было значительно больше, чем успешных кампаний. Так один из эмитентов зарегистрировал в 2018 году сразу шесть выпусков в различных объемах и в различных валютах. И все они оказались неудачными. Тут все сыграло роль, и неизвестный широким массам бренд, и низкий доход по облигациям, и низкая надежность.

Фиаско потерпели и очень известные в Беларуси компании, которые переоценили свои силы и предложили слишком маленький доход по своим облигациям, надеясь, что известного бренда будет достаточно. Не получилось.

Эксперты отмечают, что сегодня на рынке наиболее объективным доходом для корпоративных облигаций, номинированных в долларах США, является ставка в 5,9% годовых. Это своеобразная золотая середина между надежностью и доходностью. Именно из нее следует исходить, готовясь выйти на рынок со своим предложением. И именно на нее сегодня в большинстве ориентируются покупатели.