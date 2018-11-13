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Прямая линия с заместителем Председателя Государственного комитета судебных экспертиз
14.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
16 ноября 2018 г. с 11.00 до 13.00 в кабинете 101 Волковысского райисполкома заместителем Председателя Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, генерал-майором юстиции Максимом Валерьевичем Ворониным будет проводиться прием граждан и «прямая телефонная линия» по телефону 4-54-23.
Предварительная запись на прием по телефону Волковысского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 2-68-60.
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16 ноября 2018 г. с 11.00 до 13.00 в кабинете 101 Волковысского райисполкома заместителем Председателя Государственного комитета судебных...
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