Сражение под Волковыском

Поздним вечером 14 ноября 1812 года русские войска в густую метель начали наступление на Волковыск, в котором находились войска Наполеона. Газета Вечерний Гродно на страницах сайта рассказывала о пребывании Наполеона на Гродненщине, в том числе рассказала и о сражении под Волковыском:

В середине октября 1812 г. объединенные русские 3-я Западная и Дунайская армии под общим командованием адмирала Чичагова овладели Брестом. Вскоре Чичагов получил приказ начать операцию по окружению на Березине отступающей из Москвы армии Наполеона. С этой целью в конце октября 1812 г. русские двинулись на Минск—Борисов, распространяя слухи, что они наступают на Вильно. Чтобы прикрыть себя с тыла, Чичагов оставил у Бреста сводный корпус генерала Остен-Сакена (около 26 тыс.). Его задача заключалась в том, чтобы оттянуть на австро-венгерские и саксонские войска. Наполеоновские генералы также разделились. XII австрийский корпус Шварценберга отправился через Слоним вслед за Чичаговым, а VII саксонский корпус Рейнье, усиленный 32-й дивизией, закрыл от Остен-Сакена направление на Гродно и Вильно.

Тогда российский генерал Остен-Сакен решил нанести сильный удар по саксонцам, чтобы заставить австрийцев вернуться в Принеманье и облегчить Чичагову выполнение поставленной задачи. 8–11 ноября состоялось несколько отчаянных схваток российского авангарда с саксонскими частями у Рудни, Мстибово, Гринков. 13 ноября Остен-Сакен попытался навязать Рейнье сражение у деревни Малая Лапеница, но после боя саксонцы смогли в порядке отойти к Волковыску. Здесь Рейнье соединился с 32-й дивизией и, расположив главные силы на возвышенностях севернее города, отправился ночевать в Волковыск.

Поздно вечером 14 ноября 1812 г. в густую метель русские несколькими колоннами внезапно атаковали Волковыск, где ночевали многие наполеоновские офицеры. Рейнье едва не попал в плен. Началась неразбериха. Чтобы остановить русских, саксонская артиллерия открыла огонь по городу, не разбирая, где свои, где чужие. Утром 15 ноября саксонцы и французы атаковали Волковыск и отбили часть города, но после обеда русские перешли в контратаку и вернули себе город, который к вечеру был почти полностью разрушен или сожжен. Пока шли эти бои, Рейнье послал за помощью к Шварценбергу. 16 ноября Остен-Сакен перешел в наступление, нанося главный удар по правому флангу саксонско-французских войск. В решающий момент с востока раздался долгожданный для Рейнье сигнал: 9 артиллерийских выстрелов залпами по 3. Это были австрийцы Шварценберга, которые захватили в Изабелине обозы и госпитали Остен-Сакена и теперь шли в тыл русских войск. Началось отступление отдельного корпуса Остен-Сакена. Особенно тяжелыми были бои на переправе через реку Рось у деревни Блакитная. Остен-Сакена спасла медлительность австрийцев и крайняя усталость саксонцев. Преследование отступающего через Брест на Волынь русского корпуса продолжалось до 24 ноября 1812 г.

В этих боях отдельный русский корпус Остен-Сакена потерял почти 10 тыс. человек и едва не был полностью уничтожен. Но главная задача — не допустить соединения австро-венгерских войск Шварценберга и саксонско-французских войск Рейнье с Наполеоном на Березине — была выполнена. Остен-Сакен не виноват, что Чичагов упустил Наполеона. К сожалению, со временем забылось, что за каждых 5 французов, погибших или взятых в плен на Березине, Россия заплатила одним солдатом, погибшим или попавшим в плен во второй половине ноября 1812 г. в Принеманье. Забылось и самое длительное сражение войны 1812 года — «дело под Волковыском» 14–16 ноября 1812 г.