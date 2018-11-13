Топ депозитов в рублях сроком до года: ставки меняются на доли процентов
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фото: Myfin.by До 3 месяцев
В нашем первом мини-рейтинге расположились многочисленные белорусские банки, в которых ставка по депозитам равна 9,2% годовых. Причем количество
, где можно положить свои сбережения под такой процент, весьма и весьма значительное. банков
По этой причине в нашем мини-рейтинге представим только те вклады, ставка по которым является фиксированной на весь срок хранения денег. Это
, Альфа-Банк , Белгазпромбанк , Банк БелВЭБ , Франсабанк, Банк Москва- Приорбанк Минск и некоторые другие.
По всем упомянутым депозитам можно получить под фиксированную ставку в 9,2% годовых неплохой доход. В Белгазпромбанке – на 45 дней, в Банке БелВЭБ – на 3 месяца, как, впрочем, и в
, Банке Москва-Минск и других банках. Франсабанке
Все банковские учреждения предлагают или капитализацию полученных процентов, или их выплату на сопредельный счет (т.е. капитализация процентов в таком случае не предусмотрена). Отметим также, что по вкладу Альфа-Банка «Альфа-Фреш» предусмотрена капитализация процентов два раза в месяц.
Все предложения – в таблице 1.
Банк и название вклада
Размер ставки (% годовых)
Срок
Мин. сумма взноса, руб.
Возможно ли пополнение
Капитализация
Альфа-Банк,
«Вклад Альфа-Клик»
9,2
1 месяц
50
Нет
Нет
Альфа-Банк,
9,2
3 месяца
50
Да, за исключением 2 последних месяцев
Капитализация процентов – 2 раза в месяц
Банк БелВЭБ,
9,2
3 месяца
100
Да – за исключением последнего месяца срока вклада
Капитализация либо ежемесячное зачисление на счет клиента, открытый в банке или выплата всей суммы начисленных процентов в конце срока на счет клиента
Банк БелВЭБ,
9,2
3 месяца
100 000 (для клиентов категории VIP – 2 000)
Да – за исключением последнего месяца срока вклада
Ежемесячная выплата процентов или капитализация ежемесячно
Банк БелВЭБ,
9,2
1 и 3 месяца
50
Нет – при сроке в 1 месяц; да – при сроке в 3 месяца (за исключением последнего месяца срока вклада)
Ежемесячная выплата процентов или капитализация ежемесячно
Банк ВТБ (Беларусь),
9,2
2 и 3 месяца (65 и 95 дней)
20
Нет
Нет, выплата процентов на счет
Банк Москва-Минск,
9,2 (при оформлении онлайн в MMBANK-Online)
2 месяца
10 - при оформлении вклада в MMBANK-Online
Да, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада
Ежемесячная капитализация или перечисление на карту
Банк Решение,
9,2
1 и 3 месяца
Без первоначал. взноса
Да
Ежемесячная капитализация
Банк Решение,
9,2
1 и 3 месяца
50
Да (при сроке в 3 месяца)
Ежемесячная капитализация
Банк Решение,
9,2
1 и 3 месяца
100
Да (при сроке в 3 месяца)
На выбор вкладчика:
1)Ежемесячная капитализация 2)Перечисление на карту
Беларусбанк,
9,2
3 месяца (105 дней)
500
Да, в течение первого месяца
Ежемесячная капитализация
Беларусбанк,
9,2
3 месяца (105 дней)
500
Да, в течение первого месяца
Ежемесячная капитализация
Белгазпромбанк,
9,2
2 месяца
100
Да, первые 25 дней
Ежемесячная капитализация
Белгазпромбанк,
9,2
2 месяца (45 дней)
50
Да, первые 10 дней
Капитализация процентов по истечении срока вклада
Белгазпромбанк,
9,2
3 месяца
100
Нет
Ежемесячная капитализация
БНБ-Банк,
9,2
33 дня и 3 месяца
50
Да
Ежемесячная капитализация (для вклада длительностью 33 дня капитализация в конце срока)
БТА Банк,
9,2
3 месяца
100
Да
Ежемесячная капитализация
БТА Банк,
«БТА Мини Online»
9,2
35 дней (1 месяц)
100
Да
Выплата процентов на текущий расчетный счет
Приорбанк,
9,2
3 месяца
100
Нет
Ежемесячная капитализация
СтатусБанк,
9,2
3 месяца
100
Да, в течение первых 2 месяцев, от 50 руб.
Ежемесячная капитализация или ежемесячная выплата на текущий счет
Технобанк,
9,2
3 месяца (95 дней)
100
Нет
Нет, выплата процентов в конце срока
Франсабанк,
9,2
1 и 3 месяца (45 и 95 дней)
100
Нет – при сроке на 45 дней; да (в течение первых 60 дней) при сроке в 95 дней
Нет, выплата процентов ежемесячно с перечислением на счет
Франсабанк,
9,2
1 и 3 месяца (45 и 95 дней)
100
Нет – при сроке на 45 дней; да (в течение первых 60 дней) при сроке в 95 дней
Нет, выплата процентов ежемесячно с перечислением на счет
От 4 до 6 месяцев
Во втором мини-рейтинге на лидирующих позициях находятся 2 банка: РРБ-Банк и Франсабанк.
по вкладу «Безотзывный на 6 месяцев» (точнее – на 185 дней) держит ставку в 10,35% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада составляет всего 100 рублей. РРБ-Банк
Правда, депозит нельзя пополнять. С другой стороны, предусмотрена капитализация процентов, а также возможность снятия этих процентов со счета.
Франсабанк по вкладу «Верный расчет» также зафиксировал высокую ставку на уровне 10,35% годовых. Из минусов данного предложения можно отметить то, что вклад нельзя пополнять. Кроме того, по нему нет и капитализации – проценты перечисляются на сопряженный счет.
Этот же вклад можно оформить на таких же условиях и онлайн.
Все предложения – в таблице 2.
Банк и название вклада
Размер ставки (% годовых)
Срок
Минимальная сумма первоначального взноса, руб.
Возможно ли пополнение
Капитализация
РРБ-Банк,
10,35
6 месяцев (185 дней)
100
Нет
Капитализация ежемесячно
Франсабанк,
«Верный расчет»
10,35
6 месяцев (185 дней)
100
Нет
Нет, выплата процентов на счет
Франсабанк,
Онлайн вклад «Верный расчет»
10, 35
6 месяцев (185 дней)
100
Нет
Нет, выплата процентов на счет
Банк ВТБ (Беларусь),
«Окно возможностей»
10,3
6 месяцев (190 дней)
20
Нет
Нет, выплата процентов на счет
СтатусБанк,
«Старательные бабки – On-Iine»
10,2
6 месяцев (185 дней)
100
Да, от 50 руб., в течение первых 3 месяцев
Ежемесячная капитализация или ежемесячная выплата процентов на счет
СтатусБанк,
10
6 месяцев (185 дней)
100
Да, от 50 руб., в течение первых 3 месяцев
Ежемесячная капитализация или ежемесячная выплата процентов на счет
Беларусбанк,
9,8
6 месяцев (195 дней)
500
Да, первые 3 месяца
Ежемесячная капитализация
Беларусбанк,
9,7
6 месяцев (195 дней)
500
Да, первые 3 месяца
Ежемесячная капитализация
От 7 до 11 месяцев
В этом мини-рейтинге явных лидеров, как и в 1 нашей таблице, очень много: это Белгазпромбанк, Белорусский народный банк, Альфа-Банк,
и МТБанк . Все эти банковские учреждения предлагают своим клиентам целый ряд депозитов с одинаковой ставкой в 10,35% годовых. Беларусбанк
Кроме того, необходимо отметить, что по многим из этих вкладов предусмотрена не плавающая, а фиксированная процентная ставка. Например, по депозитам Белгазпромбанка «ON-Вклад v.1.14», «ON-Вклад v.1.13», «На 7 месяцев безотзывный отличный», Альфа-Банка «Альфа-Фреш» и МТБанка «МТБелки online 9 месяцев» ставка является фиксированной на весь срок хранения.
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Минск
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