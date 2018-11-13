Топ депозитов в рублях сроком до года: ставки меняются на доли процентов

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До 3 месяцев

В нашем первом мини-рейтинге расположились многочисленные белорусские банки, в которых ставка по депозитам равна 9,2% годовых. Причем количество банков , где можно положить свои сбережения под такой процент, весьма и весьма значительное.

По этой причине в нашем мини-рейтинге представим только те вклады, ставка по которым является фиксированной на весь срок хранения денег. Это Альфа-Банк , Белгазпромбанк , Банк БелВЭБ , Приорбанк , Франсабанк, Банк Москва-Минск и некоторые другие.

По всем упомянутым депозитам можно получить под фиксированную ставку в 9,2% годовых неплохой доход. В Белгазпромбанке – на 45 дней, в Банке БелВЭБ – на 3 месяца, как, впрочем, и в Банке Москва-Минск , Франсабанке и других банках.

Все банковские учреждения предлагают или капитализацию полученных процентов, или их выплату на сопредельный счет (т.е. капитализация процентов в таком случае не предусмотрена). Отметим также, что по вкладу Альфа-Банка «Альфа-Фреш» предусмотрена капитализация процентов два раза в месяц.

Все предложения – в таблице 1.

От 4 до 6 месяцев

Во втором мини-рейтинге на лидирующих позициях находятся 2 банка: РРБ-Банк и Франсабанк.

РРБ-Банк по вкладу «Безотзывный на 6 месяцев» (точнее – на 185 дней) держит ставку в 10,35% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада составляет всего 100 рублей.

Правда, депозит нельзя пополнять. С другой стороны, предусмотрена капитализация процентов, а также возможность снятия этих процентов со счета.

Франсабанк по вкладу «Верный расчет» также зафиксировал высокую ставку на уровне 10,35% годовых. Из минусов данного предложения можно отметить то, что вклад нельзя пополнять. Кроме того, по нему нет и капитализации – проценты перечисляются на сопряженный счет.

Этот же вклад можно оформить на таких же условиях и онлайн.

Все предложения – в таблице 2.

Банк и название вклада Размер ставки (% годовых) Срок Минимальная сумма первоначального взноса, руб. Возможно ли пополнение Капитализация РРБ-Банк, «Безотзывный на 6 месяцев» 10,35 6 месяцев (185 дней) 100 Нет Капитализация ежемесячно Франсабанк, «Верный расчет» Подать заявку 10,35 6 месяцев (185 дней) 100 Нет Нет, выплата процентов на счет Франсабанк, Онлайн вклад «Верный расчет» Подать заявку 10, 35 6 месяцев (185 дней) 100 Нет Нет, выплата процентов на счет Банк ВТБ (Беларусь), «Окно возможностей» 10,3 6 месяцев (190 дней) 20 Нет Нет, выплата процентов на счет СтатусБанк, «Старательные бабки – On-Iine» 10,2 6 месяцев (185 дней) 100 Да, от 50 руб., в течение первых 3 месяцев Ежемесячная капитализация или ежемесячная выплата процентов на счет СтатусБанк, «Старательные бабки» 10 6 месяцев (185 дней) 100 Да, от 50 руб., в течение первых 3 месяцев Ежемесячная капитализация или ежемесячная выплата процентов на счет Беларусбанк, «Интернет-депозит-Безотзывный-Весенний» 9,8 6 месяцев (195 дней) 500 Да, первые 3 месяца Ежемесячная капитализация Беларусбанк, «Классик Безотзывный Весенний» 9,7 6 месяцев (195 дней) 500 Да, первые 3 месяца Ежемесячная капитализация

От 7 до 11 месяцев

В этом мини-рейтинге явных лидеров, как и в 1 нашей таблице, очень много: это Белгазпромбанк, Белорусский народный банк, Альфа-Банк, МТБанк и Беларусбанк . Все эти банковские учреждения предлагают своим клиентам целый ряд депозитов с одинаковой ставкой в 10,35% годовых.

Кроме того, необходимо отметить, что по многим из этих вкладов предусмотрена не плавающая, а фиксированная процентная ставка. Например, по депозитам Белгазпромбанка «ON-Вклад v.1.14», «ON-Вклад v.1.13», «На 7 месяцев безотзывный отличный», Альфа-Банка «Альфа-Фреш» и МТБанка «МТБелки online 9 месяцев» ставка является фиксированной на весь срок хранения.