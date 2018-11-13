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Эксперт: Лукашенко невольно высказал свое истинное отношение к выборам

14.11.2018 00:40 — Разное | UDF  
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Александр Лукашенко анонсировал в следующем году «политическую вакханалию». Во время очередного назначения на должности чиновников глава Беларуси заявил, что впереди ожидается серьезный год: «У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе».

Как объяснить это высказывание, комментирует Александр Класковский, руководитель Информационных проектов «БелаПАН»:

«Вакханалия – это оргия, безобразие, бардак. Эта характеристика адресуется в данном случае к той периодической электоральной кампании, которая предусмотрена Конституцией. Тем самым, бессменный президент невольно высказал свое истинное отношение к той процедуре, которая есть нормой в демократических странах. Прозвучала такая фраза: вертикаль должна не сбавлять оборотов и пройти как следует этот экзамен. То есть то, что нынешняя властная верхушка может быть вообще изменена народом, это вообще не допускается. Нужно держать ситуацию под контролем, чтобы эта пятая колонна сильно не разошлась и не распоясалась…»


Мы спросили жителей Бобруйска, чего они ждут от президентских выборов?

 
 
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Александр Лукашенко анонсировал в следующем году "политическую вакханалию".
 
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