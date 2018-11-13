Эксперт: Лукашенко невольно высказал свое истинное отношение к выборам

«Вакханалия – это оргия, безобразие, бардак. Эта характеристика адресуется в данном случае к той периодической электоральной кампании, которая предусмотрена Конституцией. Тем самым, бессменный президент невольно высказал свое истинное отношение к той процедуре, которая есть нормой в демократических странах. Прозвучала такая фраза: вертикаль должна не сбавлять оборотов и пройти как следует этот экзамен. То есть то, что нынешняя властная верхушка может быть вообще изменена народом, это вообще не допускается. Нужно держать ситуацию под контролем, чтобы эта пятая колонна сильно не разошлась и не распоясалась…»

Как объяснить это высказывание, комментирует, руководитель Информационных проектов «БелаПАН»:Мы спросили жителей Бобруйска, чего они ждут от президентских выборов?