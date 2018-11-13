

19 декабря 2010 года, Площадь Независимости, фото: Александр Саенко

Обращаясь к вновь назначеннымсказал, что, и таких экзаменов придется сдавать сразу два.– цитирует главу страны его пресс-служба.По словам Лукашенко, предстоит, аВ своей речи он в очередной раз подчеркнул намерение бороться с коррупцией.– сказал Лукашенко.Он также потребовал от вновь назначенных чиновников проявлять собственную инициативу.«Работать по принципу «чего изволите?» категорически запрещается. Вы должны быть активными в принятии решений».«Единственное, о чем я вас попрошу, чтобы вы, придя на работу, не занимались подносом каких-то бумаг. Вы руководители, и в рот смотреть, даже начальству, запрещается ».Напомним, 13 ноября Лукашенко провел ряд кадровых перестановок. Среди прочих, были назначены новые заместители министров культуры, экономики, финансов и энергетики.