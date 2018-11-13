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Лукашенко: Беларусь ждет "политическая вакханалия" минимум на полтора года

14.11.2018 00:38 — Разное | UDF  
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19 декабря 2010 года, Площадь Независимости, фото: Александр Саенко
Александр Лукашенко во время назначения ряда чиновников 13 ноября заявил, что Беларусь вскоре ожидает «политическая вакханалия» и продлится она «минимум полтора года», а избирательная кампания «никогда не добавляли стабильности обществу».

Обращаясь к вновь назначенным «руководителям на местах», Александр Лукашенко сказал, что «политическая кампания – это экзамен», и таких экзаменов придется сдавать сразу два.

«Будущий год – это год серьезный. У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе», – цитирует главу страны его пресс-служба.

По словам Лукашенко, предстоит «отчитываться перед народом», а «наши люди умеют спрашивать».

В своей речи он в очередной раз подчеркнул намерение бороться с коррупцией.

«Борьба с коррупцией – это непоколебимое мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это ржавчина», – сказал Лукашенко.

Он также потребовал от вновь назначенных чиновников проявлять собственную инициативу.

«Работать по принципу «чего изволите?» категорически запрещается. Вы должны быть активными в принятии решений».

«Единственное, о чем я вас попрошу, чтобы вы, придя на работу, не занимались подносом каких-то бумаг. Вы руководители, и в рот смотреть, даже начальству, запрещается ».

Напомним, 13 ноября Лукашенко провел ряд кадровых перестановок. Среди прочих, были назначены новые заместители министров культуры, экономики, финансов и энергетики.

 
 
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